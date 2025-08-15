永慶加盟四品牌竹苗經管會環保愛地球　響應海洋淨灘活動

▲永慶加盟四品牌竹苗區經管會響應「環保淨灘活動」，號召近300位同仁動手、守護海岸線。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

為了實踐企業社會責任與推動環境永續，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會連手新竹市政府、經濟部水利署第二河川分署、永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），於7/31舉辦「環保淨灘暨820捐血交棒公益活動」，新竹市代理市長邱臣遠也到場見證，肯定業界結合公益與永續理念，展現對社會的關懷與責任。

環保淨灘活動在新竹市與新竹縣交接的頭前溪出海口舉行，主辦單位特別準備100元禮券與1公升洗衣精贈送參加民眾，現場還有免費視力健檢，共計吸引超過1千人踴躍參與。其中，永慶不動產暨永義房屋竹苗經管會副會長陳時玄、有巢氏房屋經管會會長楊博舜、台慶不動產經管會會長洪邦凱動員近300位同仁齊心響應淨灘活動，每人拿著垃圾袋與夾子，沿著海灘撿拾寶特瓶、塑膠袋、漁網碎片等海洋廢棄物，盡力還原海岸原始樣貌。

▲「環保淨灘公益活動」超過1千人踴躍參與，清出超過百袋垃圾，是政府、民間與企業協力成果。（圖／永慶房產集團提供）

新竹市不動產仲介經紀商業同業公會理事長李天保表示，本次淨灘活動清出超過100袋海洋垃圾，是政府、民間與企業三方齊心協力的成果。他也強調，一年一度的房仲捐血日即將在8/20登場，期望業者、民眾都能號召更多夥伴參與，將這份愛心傳遞至社會每一個角落，讓公益成為日常、讓關懷不間斷。

永慶不動產暨永義房屋竹苗經管會副會長陳時玄表示，四品牌長期投入公益、回饋在地，這次淨灘活動，集結大家力量還給大自然一個乾淨的環境，看到白淨、沒有垃圾的沙灘，真的很有成就感。接下來的捐血活動，我們目標是募集超過1千袋熱血，協助紓解夏季血荒。

有巢氏房屋經管會會長楊博舜分享，在淨灘活動上，看見許多家長帶著孩子一起撿垃圾，很開心看到公益結合教育的正向力量，讓孩子從小培養守護環境的觀念。台慶不動產經管會會長洪邦凱也認同環保意識須從小培養。而他也了解會到塑膠垃圾對海洋生態造成多大的負擔。因此，他從身邊親友說起，從日常做起，減少一次性用品的使用，讓環保成為一種生活態度。

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。