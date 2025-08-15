ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶加盟四品牌竹苗經管會環保愛地球　響應海洋淨灘活動

永慶加盟四品牌竹苗經管會環保愛地球 響應海洋淨灘活動（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌竹苗區經管會響應「環保淨灘活動」，號召近300位同仁動手、守護海岸線。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

為了實踐企業社會責任與推動環境永續，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會連手新竹市政府、經濟部水利署第二河川分署、永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），於7/31舉辦「環保淨灘暨820捐血交棒公益活動」，新竹市代理市長邱臣遠也到場見證，肯定業界結合公益與永續理念，展現對社會的關懷與責任。

環保淨灘活動在新竹市與新竹縣交接的頭前溪出海口舉行，主辦單位特別準備100元禮券與1公升洗衣精贈送參加民眾，現場還有免費視力健檢，共計吸引超過1千人踴躍參與。其中，永慶不動產暨永義房屋竹苗經管會副會長陳時玄、有巢氏房屋經管會會長楊博舜、台慶不動產經管會會長洪邦凱動員近300位同仁齊心響應淨灘活動，每人拿著垃圾袋與夾子，沿著海灘撿拾寶特瓶、塑膠袋、漁網碎片等海洋廢棄物，盡力還原海岸原始樣貌。

永慶加盟四品牌竹苗經管會環保愛地球 響應海洋淨灘活動（圖／永慶房產集團提供）

▲「環保淨灘公益活動」超過1千人踴躍參與，清出超過百袋垃圾，是政府、民間與企業協力成果。（圖／永慶房產集團提供）

新竹市不動產仲介經紀商業同業公會理事長李天保表示，本次淨灘活動清出超過100袋海洋垃圾，是政府、民間與企業三方齊心協力的成果。他也強調，一年一度的房仲捐血日即將在8/20登場，期望業者、民眾都能號召更多夥伴參與，將這份愛心傳遞至社會每一個角落，讓公益成為日常、讓關懷不間斷。

永慶不動產暨永義房屋竹苗經管會副會長陳時玄表示，四品牌長期投入公益、回饋在地，這次淨灘活動，集結大家力量還給大自然一個乾淨的環境，看到白淨、沒有垃圾的沙灘，真的很有成就感。接下來的捐血活動，我們目標是募集超過1千袋熱血，協助紓解夏季血荒。

有巢氏房屋經管會會長楊博舜分享，在淨灘活動上，看見許多家長帶著孩子一起撿垃圾，很開心看到公益結合教育的正向力量，讓孩子從小培養守護環境的觀念。台慶不動產經管會會長洪邦凱也認同環保意識須從小培養。而他也了解會到塑膠垃圾對海洋生態造成多大的負擔。因此，他從身邊親友說起，從日常做起，減少一次性用品的使用，讓環保成為一種生活態度。

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

推薦閱讀

快訊／台股收盤上漲96.38點　台積電漲5元至1180

快訊／台股收盤上漲96.38點　台積電漲5元至1180

台股今（15日）開高走高，加權指數終場上漲96.38點，以24334.48點作收，漲幅0.4％，成交量4435.05億元。

2025-08-15 13:36
都更危老房貸受限？央行3點駁斥　但「納入觀測不動產貸款集中度」

都更危老房貸受限？央行3點駁斥　但「納入觀測不動產貸款集中度」

市場傳出都更與危老案貸款央行可能會在今（2025）年9月即將舉行理監事會議，討論把符合都更危老重建貸款，排除在不動產貸款計算範圍的可行性，中央銀行今（14）發新聞稿澄清此屬臆測，同時以3點說明銀行自主管理不動產貸款總量對推動都更危老影響。

2025-08-15 13:07
AI催化高階玻纖布外溢需求　台玻滾出21萬張大量奔漲停

AI催化高階玻纖布外溢需求　台玻滾出21萬張大量奔漲停

AI帶動高階玻纖布需求，報價傳出調漲的聲音，台玻（1802）近期股價呈現滾量上攻格局，今（15）日開高走高，直奔34元漲停價位，股價創下2021年9月8日以來新高，12點半成交量來到21.2萬張，居台股成交量王，成交金額來到72億元，漲停委買張數1.7萬多張。

2025-08-15 13:02
英特爾傳獲美政府入股　外媒曝「改善技術落後效果有限」

英特爾傳獲美政府入股　外媒曝「改善技術落後效果有限」

美國川普政府正考慮直接入股晶片製造商英特爾（Intel），藉此強化該公司財務體質，並推動重啟先前無限期擱置的俄亥俄州新廠投資案。外媒分析，雖然資金挹注有助短期營運與擴廠計畫，但對英特爾長期技術落後的結構性問題，效果恐有限。

2025-08-15 13:02
開車族注意！油價下周估最多漲0.1元　柴油至多降0.3元

開車族注意！油價下周估最多漲0.1元　柴油至多降0.3元

開車族注意！國際油價走跌，中油啟動平穩措施，估計下周油價最多漲0.1元、柴油調降0.1~0.3元。

2025-08-15 12:47
0050市值超車日月光擠身前10大　謝金河：ETF市場進入新時代

0050市值超車日月光擠身前10大　謝金河：ETF市場進入新時代

ETF涵蓋一籃子投資標的，買賣像股票一樣，只要有證券帳戶就能交易，投資成本低，因此也有「無腦投資術」稱號，財信傳媒董事長謝金河觀察到，市值型ETF資產規模成長趨勢，以「元大0050搖身變成台灣市值第十大企業」撰文，文中提到0050市值成長6880.8億元，如果元大台灣50是一家公司，這個市值已經超過日月光的6545億元，成為台灣第10大市值的「公司」，也意味著ETF市場進入新時代！

2025-08-15 11:42
半導體前景不妙？應材降財測盤後重挫逾10%　陸行之提6大可能原因

半導體前景不妙？應材降財測盤後重挫逾10%　陸行之提6大可能原因

半導體設備大廠應用材料於美國股市周四(14日)盤後公布2025會計年度第3季(截至2025年7月27日為止)財報，由於公司發布的當季財測遠低於市場預期，15 日美股盤後交易股價重挫近 14%，知名半導體分析師陸行之也在臉書上分析提出6種可能原因。

2025-08-15 11:11
元大再布局投資型保單 「元元致富」系列商品　對接新婚家庭理財需求

元大再布局投資型保單 「元元致富」系列商品　對接新婚家庭理財需求

壽險業深化投資型保單產品策略，近日，元大人壽推出「元元致富」系列投資型保險商品，包含：「元大人壽元元致富變額萬能壽險」、「元大人壽元元致富變額年金保險」，並再度與元大投信專業投資團隊合作推出新一檔可連結之投資帳戶「財富雙享」，主打保障與資產規劃並重，鎖定新婚族群的家庭財務規劃需求。

2025-08-15 11:03
無畏大盤走跌　台股ETF 9檔逆勢價量齊揚

無畏大盤走跌　台股ETF 9檔逆勢價量齊揚

8月台股ETF除息重頭戲即將登場，根據CMONEY以及各投信官網資料顯示，8月份除息的台股ETF在8月18日除息檔數最多高達18檔，進一步觀察這18檔將除息的台股ETF近月漲幅前十名，主動群益台灣強棒（00982A）以漲幅14.45%表現居冠；再以年化配息率來看，包括00982A、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐藍籌30（00690）三檔預估年化配息率逾8%，市場法人表示，配息率與股價表現都不錯的，將是最有希望可以息利雙收的台股ETF，投資人可多留意相關投資契機。

2025-08-15 10:46
通膨蠢動Fed卻要降息　投銀示警：美元恐重現近20年前罕見衝擊

通膨蠢動Fed卻要降息　投銀示警：美元恐重現近20年前罕見衝擊

根據《彭博》報導，美國銀行表示，面對通膨蠢蠢欲動，聯準會（Fed）將降息，美元將面臨不利影響，上一次出現這種不利情況是在近20年前、2007年下半年至2008年上半年之間，建議交易員買入歐元兌美元，目標是到今年年底歐元兌美元匯率將上漲約 3%。

2025-08-15 10:30

讀者迴響

熱門新聞

全球央行「最大金磚」在台灣！　價值7.1億

黃立成獲利10億清倉　「25倍槓桿」放空ETH

台積電漲不停怎麼追　專家揭3招「新高買法」

BBU概念兩檔標配股　電池備援電力模組

木柵商圈「只欠東風」　在地房仲：房價補漲空間大

美中角力下求生！川普欽點三大未來產業　9檔台股ETF成資金避風港

即／美國「晶片暗植追蹤器」防中國　大廠被檢出

萬海Q2因匯損獲利減九成　陽明H1因缺新運力獲利減六成

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

通膨蠢動Fed卻要降息　投銀示警：美元恐重現近20年前罕見衝擊

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366