美西線運價最低跌到1550美元、美東與歐洲都跌　SCFI跌3.94%

▲美西線出現1550美元低運價。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

由於美國線貨量8月月減逾兩成，貨櫃船公司即使做了減併班，已經有兩家盟內與盟外船公司在今(15)日推出每大箱(40呎櫃)1550美元的特惠運價，低於多數公司所收的1700美元成本價，美東線運價自2700美元跌到2550-2600美元，歐洲線自2700美跌到2600美元。今(15)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌29.49點，跌幅1.98%，指數來到1460.19點。

攬貨業者估計，中國大陸的關稅再延90天，估計可以讓市場增加一些貨量，但因之前囤貨已多，估計增量有限，如果貨量多些，減併班也足夠，9月運價有機會會回。

今日SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1820美元，下跌141美元，跌幅7.19%；地中海線每箱2279美元，下跌39美元，跌幅1.68%，美西每大箱1759美元，下跌73美元，跌幅2.61%，美東每大箱2792美元，下跌73美元，跌幅2.61%。

波斯灣線每箱運價1381美元，上漲148美元，漲幅12.00%，南美線(桑托斯)每箱運價3340美元，下跌471美元，跌幅12.36%；東南亞線(新加坡)每箱運價406美元，下跌3美元，跌幅0.73%。