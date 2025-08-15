ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

澎湖港浚深後迎領航星號國際郵輪靠泊　展現郵輪示範港實力

▲國際郵輪領航星號航行澎湖港。（圖／花蓮港務分公司）

▲15萬噸國際郵輪領航星號航行澎湖港。（圖／花蓮港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

澎湖國內商港為配合中央與地方推展郵輪觀光，經行政院核定之藍色公路十年整體發展規劃(110-119年)將澎湖馬公商港定位為離島郵輪示範港，為提供大型郵輪靠泊，台灣港務公司斥資將1號碼頭長度由原190公尺延建至380公尺，水深疏浚至-10公尺，可提供15萬總噸大型郵輪靠泊，今年暑假迎來雲頂集團旗下7.7萬總噸國際郵輪「領航星號」。

港務公司向來重視地方與港口發展，澎湖港作為台灣離島觀光、旅客遊憩重要港口，將持續強化港埠客運服務量能，營造澎湖舒適旅遊與海上遊憩的新形象，於113年4月動工興建國際線郵輪旅運中心，預計於115年第3季完工，啟用後將大幅優化郵輪旅客候船、通關動線、休閒購物等空間，更加吸引國際郵輪到港，讓旅客駐足澎湖進行深度旅遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴哈馬籍『領航星號』郵輪，船舶為77,441總噸位，船長261.3公尺，船寬32.25公尺，航程為香港(母港)出港航行-高雄(基隆)-澎湖-香港，該船於8月12日上午8時搭載1,878名旅客抵達澎湖港靠泊馬公1號碼頭，旅客隨即由旅行社安排搭乘遊覽車參加岸上旅遊行程或採自由行觀光，為澎湖當地帶來不少觀光相關週邊效益，下午3時開船離開澎湖返往香港。領航星號郵輪於今年共安排掛靠澎湖港計14艘次，可帶來旅客約2萬5千人次。

港務公司對於國際郵輪靠泊國內商港提供相關費率優惠，包括免收碼頭碇泊費及旅客服務費5折優待等，以吸引更多國際郵輪公司擴展澎湖航線，鼓勵來臺進行郵輪跳島，讓更多郵輪旅客至離島消費，增加離島觀光收入產值及離島居民就業機會，發揮澎湖離島郵輪示範港之實質效益。

關鍵字： 澎湖港浚深領航星示範港

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

推薦閱讀

昕力資訊上半年虧損0.14元　仍看好全年營運穩健增長

昕力資訊上半年虧損0.14元　仍看好全年營運穩健增長

昕力資訊（7781）今日公布2025年上半年財報，毛利率35.8%、較去年同期增加19個百分點，營收與毛利同步攀升，整體營運策略與市場布局成效顯著；每股盈餘虧損0.14元，對比同期大幅減少。展望後市，公司將致力推動海外市場，全年營運維持穩健增長。 公司前7月累計營收4.41億元，年增17.6%，總經理葉怡蘭表示成長有三動能，分別是：AI新產品搶攻醫療市場、拓展越南有成、參與政府金融打詐政策。

2025-08-15 16:41
星宇航空宣布與美國航空合作　提升北美、亞洲航網便利性

星宇航空宣布與美國航空合作　提升北美、亞洲航網便利性

星宇航空今（15）日正式宣布與美國航空（American Airlines）展開合作。透過雙方航網結合，將大幅提升旅客往返台北與北美主要城市的交通便利性。

2025-08-15 16:38
輝達H20晶片出口中國代價驚人　15%營收稅金恐高達210億元

輝達H20晶片出口中國代價驚人　15%營收稅金恐高達210億元

美國總統川普日前批准輝達（NVIDIA）H20晶片銷往中國大陸，但要求該公司須將15%的相關銷售額繳交給美國政府。外媒指出，這項政策得以通過，與執行長黃仁勳的積極遊說密切相關。雖然新稅金額龐大，但市場普遍認為對輝達整體業務衝擊有限。

2025-08-15 16:05
台塑集團王文淵交棒　南亞董座吳嘉昭接任總裁

台塑集團王文淵交棒　南亞董座吳嘉昭接任總裁

為了落實所有權與經營權分治精神，台塑企業成立「行政中心」、「管理中心」，2017年王永慶、王永在二名創辦人家族成員退出「行政中心」，進入「管理中心」，王文淵除擔任「管理中心」主任委員外，仍兼任「行政中心」總裁，此一組織架構運作模式迄今達8年，今（15）日王文淵宣布不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞（1303）董事長吳嘉昭升任。

2025-08-15 15:54
美西線運價最低跌到1550美元、美東與歐洲都跌　SCFI跌3.94%

美西線運價最低跌到1550美元、美東與歐洲都跌　SCFI跌3.94%

由於美國線貨量8月月減逾兩成，貨櫃船公司即使做了減併班，已經有兩家盟內與盟外船公司在今(15)日推出每大箱(40呎櫃)1550美元的特惠運價，低於多數公司所收的1700美元成本價，美東線運價自2700美元跌到2550-2600美元，歐洲線自2700美跌到2600美元。今(15)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌29.49點，跌幅1.98%，指數來到1460.19點。

2025-08-15 15:43
首檔多資產平衡型ETF正式登場　凱基00980T今掛牌

首檔多資產平衡型ETF正式登場　凱基00980T今掛牌

全台首檔多資產平衡型ETF-平衡凱基美國TOP（00980T）於今（15）日正式在櫃買中心掛牌上市，終場上漲0.02元或漲幅0.2%，以10元作收。

2025-08-15 15:37
興達電廠煤倉悶燒　台電：積極管控、今年未再發生

興達電廠煤倉悶燒　台電：積極管控、今年未再發生

針對審計部報告指近3年興達電廠煤倉悶燒事件，台電表示，自去年起悶燒次數已明顯減少，今年則未再發生，台電後續也將與高雄市府保持聯繫，確保電廠環境安全。

2025-08-15 15:17
20歲男爬電塔觸電引山林大火　台電：相關究責尚待調查確定

20歲男爬電塔觸電引山林大火　台電：相關究責尚待調查確定

一名20歲謝姓男子為了想與芒草合影，爬上 新北市樹林區大同山登山步道，不僅慘燒成焦屍喪命，還引發山林大火，對於是否對該名肇事者進一步進行索賠，台電回應，相關究責尚待調查確定。

2025-08-15 14:32
鴻海獲利前景佳收漲3.76%　3外資上修目標價最高上看272元

鴻海獲利前景佳收漲3.76%　3外資上修目標價最高上看272元

鴻海（2317）交出亮麗財報，今（15）日股價不僅衝破200元，終場上漲3.76%或7.5元、207元作收，外資法人在最新出爐的報告中維持原先「買進」或「加碼」評等，並調高目標價，調高後目標價240至272元之間。

2025-08-15 14:00
樞紐港策略奏效赫伯羅德H1淨利僅減2.29%　財測雖調整不確定性高

樞紐港策略奏效赫伯羅德H1淨利僅減2.29%　財測雖調整不確定性高

與馬士基航運共組雙子星聯盟的赫伯羅德航運，昨(14)日公布上半年財報，淨利7.75億美元，僅年減2.29%，全年EBIT最低獲利從零調高為2.5億美元，最高獲利則是自15億降為12.5億美元。陽明海運前董事長謝志堅指出，雙子星聯盟除了樞紐港策略成功，航線佈署多元化也是分散風險，穩定獲利的主要因素。

2025-08-15 13:58

讀者迴響

熱門新聞

黃立成獲利10億清倉　「25倍槓桿」放空ETH

全球央行「最大金磚」在台灣！　價值7.1億

BBU概念兩檔標配股　電池備援電力模組

通膨蠢動Fed卻要降息　投銀示警：美元恐重現近20年前罕見衝擊

木柵商圈「只欠東風」　在地房仲：房價補漲空間大

台積電漲不停怎麼追　專家揭3招「新高買法」

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

即／美國「晶片暗植追蹤器」防中國　大廠被檢出

台塑集團王文淵交棒　南亞董座吳嘉昭接任總裁

美中角力下求生！川普欽點三大未來產業　9檔台股ETF成資金避風港

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366