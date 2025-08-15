澎湖港浚深後迎領航星號國際郵輪靠泊　展現郵輪示範港實力

▲15萬噸國際郵輪領航星號航行澎湖港。（圖／花蓮港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

澎湖國內商港為配合中央與地方推展郵輪觀光，經行政院核定之藍色公路十年整體發展規劃(110-119年)將澎湖馬公商港定位為離島郵輪示範港，為提供大型郵輪靠泊，台灣港務公司斥資將1號碼頭長度由原190公尺延建至380公尺，水深疏浚至-10公尺，可提供15萬總噸大型郵輪靠泊，今年暑假迎來雲頂集團旗下7.7萬總噸國際郵輪「領航星號」。

港務公司向來重視地方與港口發展，澎湖港作為台灣離島觀光、旅客遊憩重要港口，將持續強化港埠客運服務量能，營造澎湖舒適旅遊與海上遊憩的新形象，於113年4月動工興建國際線郵輪旅運中心，預計於115年第3季完工，啟用後將大幅優化郵輪旅客候船、通關動線、休閒購物等空間，更加吸引國際郵輪到港，讓旅客駐足澎湖進行深度旅遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴哈馬籍『領航星號』郵輪，船舶為77,441總噸位，船長261.3公尺，船寬32.25公尺，航程為香港(母港)出港航行-高雄(基隆)-澎湖-香港，該船於8月12日上午8時搭載1,878名旅客抵達澎湖港靠泊馬公1號碼頭，旅客隨即由旅行社安排搭乘遊覽車參加岸上旅遊行程或採自由行觀光，為澎湖當地帶來不少觀光相關週邊效益，下午3時開船離開澎湖返往香港。領航星號郵輪於今年共安排掛靠澎湖港計14艘次，可帶來旅客約2萬5千人次。

港務公司對於國際郵輪靠泊國內商港提供相關費率優惠，包括免收碼頭碇泊費及旅客服務費5折優待等，以吸引更多國際郵輪公司擴展澎湖航線，鼓勵來臺進行郵輪跳島，讓更多郵輪旅客至離島消費，增加離島觀光收入產值及離島居民就業機會，發揮澎湖離島郵輪示範港之實質效益。