台積電、饗樂餐飲都上榜！　133家績優營業人獲5項稅務優待

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

財政部北區國稅局今（18）日公告轄下逾6萬家營業人績優評鑑結果，其中只有台積電（2330）、聯電（2303）、饗樂餐飲等133家業者上榜，國稅局指出，受肯定的業者將享有5大稅務上的優待，並獲表揚。

北區國稅局指出，為表彰營業人納稅榮譽及配合政府政策使用電子發票，本（114）年度評選出轄內使用統一發票績優營業人85家及電子發票績優營業人48家，共計133家營業人。

目前北區國稅局轄區609,377家營業人中有133家績優營業人獲獎肯定，相當不簡單，獲獎率僅萬分之2.2。獲獎者包含各行各業，有台積電、聯電、全國電子、饗樂餐飲、世大化成、科達製藥、拜寧騰能生技、綠舞觀光飯店、及太平洋崇光百貨股份有限公司新竹巨城分公司等。

北區國稅局指出，得獎績優營業人三年內將享受多項獎勵待遇，包括：

1、各地區國稅局指定專人指導有關稅務法令之適用或協助解決實務問題；

2、主動提供新頒賦稅釋令與法規修正稅務訊息；

3、邀請參加租稅宣導活動；

4、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者，除經人檢舉或涉嫌違章逃漏稅外，予以書面審核；

5、免列入營利事業所得稅及營業稅選案查核對象。

北區國稅局強調，企業誠信經營是國家經濟發展的重要動能，更是奠定社會永續健全的力量，籲請營業人支持稅制稅政，配合推動雲端發票，落實ESG永續發展，期使產業與政府合作共榮，國家競爭力再升級。