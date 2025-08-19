ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

花旗（台灣）榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎

▲▼花旗（台灣）榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎。（圖／公司提供）

▲花旗（台灣）榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

亞洲權威人力資源媒體《HR Asia》日前公布2025年台灣「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單，花旗（台灣）商業銀行在評選中脫穎而出，獲選為台灣區最佳企業雇主之一。《HR Asia》於8月8日舉行頒獎典禮，由花旗（台灣）商業銀行人資長蔡慧芬代表出席領獎。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）商業銀行董事長張聖心表示：「人才是花旗最珍視的資產。為了推動身心靈均衡的幸福職場文化，花旗提供一系列優於勞基法的員工福利，希望員工在工作忙碌之餘，也要注重身心健康，提倡不論職務皆彼此尊重的精神，讓花旗的核心價值融入同仁們的每日工作之中。」

國發會預估 2030 年將出現 48 萬名勞動力缺口，71% 的企業難以填補關鍵職缺，尤其中高階人才不足。《HR Asia》表示，面臨嚴峻的人才挑戰，多世代共事與員工需求轉變，獲獎企業在人才留任策略上除了重視職涯成長與技能培育，更以彈性與多元文化，吸引並留任優秀人才。

被譽為金融人才搖籃的花旗，高度重視員工在公司的成長及發展，透過綿密的全球網絡，提供員工跨國發展、交流的機會。此外，花旗於1977年首度將儲備主管計畫引進台灣，秉持著持續深耕台灣的承諾，不斷優化人才培訓制度。每年的花旗儲備主管及暑期實習計畫，也深獲年輕學子熱烈回響，凸顯花旗仍然是金融業求職者心目中的首選企業之一。

花旗（台灣）商業銀行人資長蔡慧芬表示：「花旗倡導用人唯才的企業文化，提供每位員工公平的工作與晉升機會，致力於創造一個能讓同仁充分參與、發揮潛能的工作環境。」

花旗（台灣）重視員工的身心健康，與專業心理諮商單位合作，提供免費諮商服務，協助同仁面對壓力與挑戰。同時，不定期舉辦各式健康促進活動與講座，協助員工培養平衡生活與工作所需的能量，打造更健康、更具韌性的職場環境。

花旗針對選育人才不遺餘力，除了《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」，花旗（台灣）往年也曾獲得《104人力銀行雇主品牌大賞》「最佳留任力」獎項等多項肯定，貫徹花旗重視人才發展、打造幸福職場的承諾。

關鍵字： 花旗台灣企業雇主人才培訓幸福職場

