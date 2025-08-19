先生過世2年！國稅局突通知「補繳674萬元」震驚她　專家解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人為了節省遺產稅，會透過買保險來傳承資產，但卻漏掉了「最低稅負制」這道關卡。退休理財顧問「R姐」廖嘉紅就分享案例，一名李太太在丈夫身故兩年後，突然收到國稅局通知，要補繳674萬元的稅，經詢問才知雖然人壽保險給付不算入遺產總額，但若超過額度，則會納入「個人基本所得額」中。

廖嘉紅在文中提到，李太太的丈夫是一位成功企業家，早早買了多份壽險，幾年前因心臟病過世，留下大筆財產與保險金。國稅局審核後確認，這些人壽保險給付不算入遺產總額，當時李太太還心想，「太好了，至少不用再多繳遺產稅！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎料兩年後，國稅局再度寄出通知，指稱他們「漏報個人基本所得額」，須補繳674萬元，全家人一頭霧水，後來才發現真正的關卡是「最低稅負制」。

廖嘉紅解釋，台灣自2006年起實施最低稅負制，目的是防堵高資產族利用保險、基金等免稅工具，把綜合所得稅報到幾乎不用繳的情況。這套制度要求納稅人重新計算「基本所得額」，若超過門檻，就必須繳交基本稅。

其中，壽險死亡給付若超過3740萬元（2024年新制），超過的部分需列入基本所得；滿期金、退保金則須全數計入；但醫療險或傷害險給付則完全免列。換句話說，保險金雖不用算遺產稅，卻可能要被列入最低稅負制。

▲國稅局。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

以李家為例，李先生的壽險理賠金分給太太與兩個孩子。大兒子因獨立報稅，扣掉免稅額後無需補稅；但太太與未成年女兒同屬一申報戶，合計領取7860萬元，超過門檻部分需列入基本所得，扣掉免稅額後仍有3370萬元，以20%稅率計算，補稅金額高達674萬元。這讓李太太不禁無奈，直呼「以為繳完遺產稅就沒事，怎麼還有另一筆稅要繳？」

R姐直言，若當初女兒已成年並分戶報稅，結果可能完全不同。不少家庭誤以為「保險金免遺產稅＝完全免稅」，事實上這只是第一關，還得面對最低稅負制的第二關卡。

最後，她呼籲，保險雖是愛的傳承，但若忽略稅務細節，這份愛可能會被沉重的稅單打折扣。在做保險與遺產規劃時，務必要同時檢視「遺產稅」與「最低稅負制」，才能確保心意完整傳遞到所愛之人手中。

►日本刷卡「1情況」3天碰4次！他一餐秒省200元：差很大

►關稅海嘯第一排「宣布周休三日」 財經專家：休假潮開始