永慶房屋「線上問」科技服務　安排房屋帶看更便利

▲永慶房屋推出的「線上問」服務，讓消費者快速向經紀人員取得聯繫，安排賞屋更便利。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為了讓消費者快速向經紀人員取得聯繫，永慶房屋推出的「線上問」服務，讓消費者在永慶房仲網上找到適合物件後，即可透過「線上問」聯繫物件的承辦經紀人員，方便消費者進一步詢問房屋相關細節，或是安排房屋帶看，輕鬆啟動賞屋歷程！

永慶「線上問」 想到就問無壓力！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，現代人工作忙碌，在找房過程中，偶爾會出現沒有完整時間可以電洽經紀人員的狀況，或是怕電話聯繫漏掉重要資訊，為了解決類似痛點，永慶房屋推出的「線上問」功能，讓消費者可以透過永慶房仲網上的「線上問」服務，快速跟經紀人員取得聯繫，向負責該物件的永慶房屋經紀人詢問房屋和社區細節，快速安排帶看，也可以向永慶房屋經紀人員詢問周遭有沒有類似的物件可以一起安排賞屋。

此外，永慶房仲網「線上問」功能，除了可以用留言方式詢問問題，針對比較細部的問題，消費者也能透過傳送照片、以圖例的方式呈現詢問屋況，掌握尺寸、方位等房屋細節更為精準。經紀人的回覆也能反覆觀看、分享給其他親友，不用擔心遺忘或記錯。將自己在意的內容都掌握後再出發，購屋歷程更精準高效！讓房屋便利看、輕鬆問，線上賞屋更便利。

「線上問」智慧設計 討論物件一目了然

陳賜傑補充，永慶房屋「線上問」功能還有一大特點，它能夠將所有洽詢的物件彙集於一處，方便民眾掌握所有正在與經紀人討論的物件。陳賜傑解釋，民眾為了找到心目中的房子，往往會一次詢問眾多物件。透過電話或是通訊軟體，詢問數量一多，接到經紀人的來電時，可能不易分辨或是要翻找網站和筆記資訊，造成不便。

透過「線上問」的整合功能，民眾不僅能一目了然總共有多少房子正在洽詢。同時搭配永慶房仲網上的「降價通知」、「社區追蹤」、「看屋行程」和「賞屋筆記」功能，從新物件上市、降價通知、線上洽詢經紀人、規劃看屋行程、紀錄各物件特色和優勢，永慶房仲網或永慶快搜APP上都能提供一條龍服務，讓許多消費者都大讚永慶的科技工具真的超好用！陳賜傑表示，永慶房屋持續傾聽消費者需求，創新並優化科技服務，以提升消費者的購售屋體驗。

▲永慶快搜APP也能使用「線上問」功能，賞屋體驗更全面。