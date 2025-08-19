勞工1條件可請「謀職假」！每周2日工資照給　雇主刁難下場慘

▲勞工被資遣在預告期間可請謀職假，雇主刁難不給假，恐挨罰最重30萬元。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣受到美國對等關稅影響，有部分企業開始放無薪假，近期更傳出有勞工申訴遭資遣，請謀職假卻遭雇主刁難。依勞基法規定，勞工遭到資遣，在預告期間可以獲得每周2日的「謀職假」，勞動部正式發函強調，雇主不得拒絕或刁難勞工申請謀職假，最重罰新台幣30萬元。

有不少公司面對美國關稅衝擊，有的實施讓員工減班休息，而一些企業更是直接資遣員工。勞動部最近接獲多名勞工申訴，自己遭資遣後，向雇主申請謀職假，卻遭對方刁難，還要求必須提出具體求職證明文件，否則不准假。

對此，勞動部發函釋，依照勞基法規定，雇主依照法規預告勞工終止勞動契約，勞工依法向雇主申請謀職假時已說明事由，雇主不得拒絕給假，更不能要求勞工提供求職相關文件；勞動關係司司長王厚偉指出，現代社會求職管道多元，線上投遞履歷、視訊面試皆不易提出證明。

勞基法規定勞工於被資遣預告期內，每周有2日謀職假，薪資照給，若雇主不准假，將依《勞基法》第79條處以新台幣2萬元以上、30萬元以下罰鍰。另外，王厚偉補充說明，謀職假的相關規定是賦予被資遣勞工的基本保障，自願離職者則不適用。

至於近期勞工被資遣是否與關稅政策有關，王厚偉提到，不少企業遇到營運壓力，目前多以讓員工減班休息為主，大量解雇通報自4月7日以來並無明顯浮動。這次函釋主要釐清規範，提醒雇主們，也避免勞工權益受侵害。

