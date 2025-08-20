新青安7月受理件數跌破4千件　華銀逾11家分行受理成績抱蛋

▲看屋照示意圖（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新青安愈來愈難貸。雖然央行、財政部等政府單位都發出聲明指沒有限制新青安貸款政策，但財政部統計，今年7月八大行庫受理新青安件數退至3865件，失守4千件大關，金額降至326.16億元，為開辦以來單月第3低水準，僅次於今年1、2月的成績。其中華南銀行（華銀）全台185家分行中有至少11家分行受理件數抱蛋，再獲熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢視各銀行承辦業績，7月八大官股銀行受理新青安件數只有台銀、土銀雙雙破千件，其它6家受理件數落在135件至589件之間。

若是對照金管會統計至6月底分行家數資訊，台銀國內分行家數為163家，兆豐銀為154家，第一銀行為182家，合庫為257家，土銀為148家，台企銀為124家，華南銀185家，彰化銀行為184家。

以此估算，台銀7月新青安單一分行平均受理件數約6.76件；土銀為8.14件；兆豐銀為1.1件；彰銀為1.13件；合庫為2.29件；一銀1.38件；華銀因為至少有11家分行抱蛋，185家分行只受理174件，平均單一分行受理件數僅0.94件；台企銀雖然絕對件數最低，但以單一分行平均受理件數估算，仍達1.09件，積極度高於華銀。

財政部表示，有部分公股銀行反應房貸上限已觸及《銀行法》72-2的天花板，放款空間受限，財政部已通知放貸滿位位的官股銀行要盡快把客戶轉介到還有額度的官股銀行中。