貨櫃船訂單量創15年新高　船公司強調非淨增加、會汰換老船

根據亞洲貨櫃諮詢公司Linerlytica的數據，貨櫃船訂單量達到創紀錄的1040萬箱(20呎櫃)，訂單量佔船隊的比例升至31.7%，運力供給過剩估計將持續到2029年。有法人昨(20)日出報告指出，我貨櫃三雄訂單量高於平均數，對全球貨櫃船運需求應保守看待。不過業界高階指出，新造船不會讓運力供給淨增加，其中不少是要用來汰換舊船的。

Linerlytica，上一次訂單比超過目前的水平是在2004年至2009年，結果是用了10年時間才得以消除，根據該諮詢公司統計，未來幾年全球貨櫃新船交船，將使全球貨櫃船隊運力供給增加31.7%，供給壓力大增。

其中長榮海運(2603)待交新船佔其現有運力38%，陽明海運(2609)佔其運力32%，萬海航運(2615)佔其運力67%，都高於全球同業的平均水準，將成為長期營運隱憂。



法人分析，在需求面上，8月7日實施新的高關稅、8月29日取消全球小包裹免稅，都將推升商品價格，降低消費及運輸需求，導致貨櫃航運一方面遭遇供給大增的壓力，一方面又必須面對需求的下滑，全球貨櫃航運需求應保守看待。

貨櫃船公司高階則指出，目前全球新造船交船時間點已經到2031年，根據Alphaliner估計， 接下來6年(2025-2031)，預計有約940萬箱新船運力交付，佔目前全球運力3220萬箱約28%-29%，但目前(2025)年市場上超過25年的高齡船舶約127萬箱，佔比約4%，2026年約5%，2027年約6.5%高齡老船佔未來會隨時間逐年拉高。

目前建造中新船一部分會因為環保要求而替換老船，未來老船會因為國際海事組織(IMO)所訂減碳要求日益提高，必須進行汰換，船公司造新船許多是為了汰舊換新，替換屆齡除役的船舶。

另長期來看，關稅問題不會「大幅度」改變全球供應鏈變化，但會造就生產鏈轉移，尤其以中國轉移至東南亞最為明顯，市場貨物運輸需求不致於明顯減少。

不過也有業界高階指出，根據過去經驗，在市場運價仍位於可獲利水平時，船公司多數都會留用老船，捨不得輕易汰換，等船隻真的無法為公司獲利，出現虧損時，才會把舊船當廢鐵賣，因此恐怕是會出現一段震盪調節期，而在這期間，體質好的公司才能平安過渡。

至於萬海新造船比例特別高，應是該公司原主要經營亞洲區間航線，現在擴大到美洲長程線，而公司擁有的長程線船隻有限，因此積極擴建長程線大船。該公司在全球12大貨櫃船公司當中，待交新船佔其現有運力比例最高。