不用找、只要問！永慶房屋i特助配對更精準　手機就能找房

▲永慶房屋「i特助」能快速搜索永慶房仲網上逾23萬件次待售房屋，用AI精準配對需求。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

AI改變人們上網習慣，以人為核心的服務也要更快、更準、更貼心。房仲第一品牌「永慶房屋」搶先布局，將個人化服務導入「i特助」AI輔助，只要輸入需求與預算，例如「兩房、近捷運、總價1500萬內」，系統就會主動推薦合適物件，找房不用再花時間一間間篩選，更精準也更有效率。

值得一提的是，「i特助」不會設限篩選結果，就連你沒有提到的潛在需求、經紀人員認為你不會感興趣的房子，也會被納入推播，打破找房同溫層，消費者更有機會買到理想好宅。一組近期成交的買方，就是由AI精準配對、迅速媒合到最適合的房子。

▲永慶房屋經紀人員張順傑擅長從對話中發現需求，為客戶推薦真正適合的物件。

AI突破找房盲點：精準找房、閃電成交

永慶房屋經紀人員張順傑分享，這組買方客戶是一對年輕情侶，因為工作忙碌，希望屋況要單純且交通要便利，最初偏好管理完善的社區大樓。了解客戶的找房需求後，他立即開通「i特助」服務群組，讓AI即時分析，沒想到「i特助」推播一間位於市區的公寓物件，反而讓客戶眼睛一亮，主動聯繫要看這間公寓。

張順傑笑著說：「原來客戶的老家是透天厝，所以看到30多坪空間的公寓，感受更親切與舒適。」看屋前「i特助」還會傳送提醒通知與規劃路線，讓客戶稱讚好貼心，幾天內便順利完成簽約，圓滿找屋旅程。

▲「i特助」讓消費者購售屋更便利，查詢物件、社區追蹤、預約看屋等都能在LINE群組中完成。

網羅全台23萬間房！永慶i特助找房更直覺

回顧這次的服務過程，張順傑認為「i特助」優勢在於，《永慶房仲網》網羅了集團旗下所有品牌，包含永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產的最新待售物件，全台刊登待售物件超過23萬件次，因此能精準配對最契合需求的房子。

而「i特助」不僅能做到自動推薦、看屋提醒，還具備社區追蹤、新案上市通知等功能。若經紀人員發現優質物件，也能經由系統向LINE群組直接發送「售屋圖卡」，消費者只需瀏覽圖卡重點，就能快速掌握房屋資訊，不需要逐一點選網頁查找！

▲永慶房屋「i特助」精準配對消費者需求與屋況條件，共有七項AI找房優勢。

張順傑補充：「i特助整合了購售屋最常用的資訊，不論是查詢物件、房市動態、貸款試算或安排看屋，通通能在LINE群組中一次完成，因為我也在群組裡，可以隨時回應與協助，也更完整掌握客戶下一步想法。」

讓AI與人互補 永慶找房更貼心與到位

張順傑擅長從對話中挖掘潛在需求，也重視客戶的生活習慣，推薦真正合適的產品。他坦言：「有些客戶一開始講不出自己要什麼，可能是因為沒經驗或不熟行情，我會陪他們慢慢摸索，也會利用AI輔助，幫他們看到更多可能性。」因此，客戶和張順傑看房就像和熟朋友聊天，沒有壓力，也更願意說出心裡真正的想法。

永慶房屋表示，永慶「i特助」的設計理念，就是把集團30多年來的專業經驗教給AI系統，由人來專業判斷、AI即時分析，不只提升找房效率，也幫助經紀人員發現房屋的更多潛力，提升整體服務品質更貼心。目前「i特助」已經在永慶房屋的雙北直營區全面啟用，由經紀人員親自與客戶建立服務群組，讓找房不再靠運氣，而是更快、更準、更貼近你想要的理想好宅。