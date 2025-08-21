多空冰火之戰！強勢股若再次突破　將成台股創新高後座力

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國際政經局勢逐漸趨緩，加權指數創高後震盪加劇，權值股與千金股仍是指標，強勢股於回測後若能再次突破，將是盤面多方重要的催化劑。

文／黃俊超

加權指數創下歷史新高！隨著暫時性關稅與半導體關稅豁免，雖然只要川普在位的一天，都可能會有變數，不過當前的市場並未因此而躊躇不前；另一方面，川普與普丁會面過後，在社群媒體發文劃出兩條紅線，一是烏克蘭放棄克里米亞半島；二是永不加入北約，而後會晤澤倫斯基與法、德、英領袖在內的歐洲代表團，承諾美國將在任何結束俄烏戰爭的協議中，協助保障烏克蘭的安全。和平與自由向來都是一件得來不易的事。

高檔留意風險控管

全球央行年會即將舉行，尤其關注聯準會主席鮑爾將發表談話，期待釋放鴿派訊息，市場普遍預估聯準會將於九月啟動降息循環，而美國道瓊、S&P 500與Nasdaq三大指數，近期都創下歷史新高，根據FactSet統計數據顯示，高達八一％的S&P 500指數公司，營收、獲利優於市場預期，主要是工業、醫療保健、金融、消費必需品、房地產與資訊科技；此外數據也顯示，成分股在財報會議上提到衰退的次數，遠低於過去五年與十年的平均值。

美中貿易戰二度休兵九○天，延長至十一月，川普降低對中關稅稅率至五四％，中國也逐漸開放稀土出口，根據Bloomberg資料顯示，五月時稀土出口降至低點，不過七月已回到接近一月時的水準，美國國防部在七月公布與MP Materials的合作計畫，目標提升本土供應量。而台灣與美國關稅方面，行政院長卓榮泰表示，與美國簽訂協議後會爭取降到合理稅率，再爭取不疊加。

英特爾是特別的存在，技術層面確實仍有自己的一套，不能倒、不會倒、但是也活得沒有很好，就算換上新的執行長，短期內恐怕還是很難有太好的發展。近期先是日商軟銀注資二○億美元、持股約二％，成為第五大股東，而後則是美國商務部長Lutnick表示，英特爾必須向美國政府提供部分股權，來換取晶片法案的補助資金，即非無償式的給予。

根據統計，英特爾獲得七九億美元的直接補貼，用於支持在亞利桑那等四個州的生產計畫，另外，還有三○億美元的國防部補貼，大致上與白宮新聞秘書Leavitt所表示，美國商務部正在討論收購英特爾十％股權的金額相當，若最終成真，美國政府將成為英特爾的最大股東。而要留意的是，包含美光、韓國三星與我國台積電，美國政府都有可能透過此方式入股。

從加權指數技術面來看，均線維持發散，不過八月二十日剛好也是台指期貨結算日，長黑Ｋ棒跌破本波段上攻主軸的二○日均線，二○日均量也已突破四○○○億元，雖說居高思危但不預設立場，不過由於盤面強勢股出現回檔，漲多的回測要留意持股比重的調整，以及槓桿的收放控制，倘若權值股回穩，則類股之間至少就有一定的輪動空間，然若跌破上升趨勢線，則轉為高檔整理至短期修正格局的機率就會提高。

龍頭台積電創下一二○○元的歷史新高，鴻海站回到二○○元之上，更重要的是千金股增加至二四檔，為盤面最重要的指標股，電子產業的強勢股，依舊圍繞在ＡＩ供應鏈與台積電的夥伴，傳統產業則是軍工相關股，表現相對整齊且突出，人氣指標的次產業依舊是ＰＣＢ，金居最高來到一九○．五元、富喬八三．一元、尖點一○五元、楠梓電一一三元，都創下了歷史新高。

題材性搭配財報，成就了難得一見的ＰＣＢ狂潮，人氣指標股的業績並非主要重點，更重要的是堆疊在題材與籌碼面之上的預期心理，而業績亮眼的主軸指標是台光電，營收帶動業績高成長，縱然受到新台幣升值影響，不過對於競爭力並沒有太大威脅，股價創下新高一三四五元，包含台燿、金像電、高技等績優股，也是同樣模式。

台積電扶植本土特化廠

在指數大趨勢未改變前，對於業績紮實的績優股來說，股價是由獲利與評價同步推升帶動，因此若遇到拉回，則應該是可以伺機切入或是加碼的機會，反之，若是單以題材或評價對比為主軸的個股，則要留意修正時可能發生的多殺多。近日族群內集體性的修正，示警意味濃厚，雖不代表行情就此結束或立即反轉，不過也代表風險已經快速提升，必須更重視籌碼面的變化。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2366期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

快訊／侯漢廷「快樂宴」爆料翻車　郭智輝回應了

台北市議員侯漢廷今（21）日突然發出聲明，確認先前爆出經濟部長郭智輝參與「當我們快樂在一起」餐敘為烏龍爆料，並向郭智輝致歉，經濟部轉述郭智輝回應「肯定勇於認錯」但未經查證的批評影響團隊，「為確保公共討論應建立在事實基礎上，避免不實抹黑一再發生，本案仍由律師處理。」

2025-08-21 17:09
快訊／港系券商掰了！金管會同意解散　做到8／29

金管會於今（21）日同意香港商法國興業證券台北分公司申請終止營業及解散案，金管會表示，法國興業證券台北分公司目前經營證券經紀、自營及承銷業務，配合集團整體資源整合，調整區域業務組織架構，故申請終止營業及解散，並訂定最後營業日為2025年8月29日，為近五年第三家外資券商終止台灣營業據點。

2025-08-21 16:16
宏達電靠AI眼鏡「重返榮耀」　再爆逾5萬張大量奔漲停

宏達電（2498）新款AI眼鏡問市後股價震盪明顯，今（21）日開盤25分鐘爆逾6.2萬張成交量，奪上市排行成交王寶座。股價亦同步亮燈漲停，攻上60元，寫今年1月22日以來新高。

2025-08-21 09:32
郭智輝喊新台幣匯價31元　經部滅火還原現場對話

經濟部長郭智輝在立法院遭指脫口「希望新台幣匯價維持31元」，相關言論遭炎上，經濟部今（21）日一早發聲明嚴正澄清，「郭部長昨日於立法院答詢時已明確向委員說明不能操縱匯率。」不過經濟部附上現場原文對話。

2025-08-21 08:54
貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF　9／30日開募

貝萊德投信今（21）日宣布全ETF產品「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（009813）已經正式取得金管會核准，擬於9月30日至10月3日進行募集，預計發行價10元，該ETF追蹤標普500卓越50指數，成分股囊括美國市值50大龍頭企業，涵蓋科技、醫療、金融、消費等核心產業，讓台灣投資人以單一產品即可參與全球龍頭企業的成長動能。

2025-08-21 17:40
行政院通過《企併法》修正案　安永點名4類中小企業升級受惠

行政院通過的《企業併購法》修正草案，新增股份轉換租稅措施。依規定，符合一定條件之股份轉換所產生的證券交易所得，可選擇暫不計入當年度基本所得額，待未來實際轉讓時再行申報課稅。安永聯合會計師事務所指出，此舉有助落實鼓勵產業資源整合，提升企業組織效能，4類規模不足的中小企業有望升級受惠。

2025-08-21 16:01
快訊／中國傳出將先買進美國小麥　昨晚中小型散裝船期貨漲逾5%

中美關稅延長90天也是中美貿易新一輪協商的開始，昨(20)晚期貨市場因為傳出中國將先出手購買美國小麥，巴拿馬型船與超輕便型船9月期貨日租收盤價單日上漲6.07%與5.43%，今日開盤續漲。

2025-08-21 14:43
快訊／台股收盤大漲336.69點　台積電漲15元至1150

台股今（21日）開高走高，加權指數終場大漲336.69點，以23962.13點作收，漲幅1.43％，成交量4093.9億元。

2025-08-21 13:32
債蛙轉向！Fed降息難料長天期款續退潮　短債ETF吸人氣

根據集保中心最新公布的債券ETF受益人數統計，近一周債券ETF(不含槓反型與主動型)受益人數減少138人，總人數來到188萬5960人，其中以長天期債ETF減’少1169人最多，短天期債ETF則最受青睞，周增989人，而若以今年來人數增減來看，也以短天期債ETF增加4萬8668人最多，可見在今年聯準會降息節奏難料下，可見同樣能提供穩健收益，但存續期間短，對利率敏感度較低、波動較小的短天期債ETF吸引投資者注意。

2025-08-21 12:05
AI產值提升驚人　法人建議科技股基金多元布局

近日雖OpenAI執行長Sam Altman對AI股發警，但從科技巨頭財報看，上半年微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta資本支出合計達1715億美元，並且樂觀看待後續AI發展，全年資本支出有望突破3500億美元，2026年還將進一步擴大投資，顯示大廠們持續看到能力強大的AI可應用於愈來愈多場景，AI浪潮仍持續推進，投資專家建議，投資人不應只關注半導體與基礎設施領域，應布局能一手掌握多元AI投資機會的科技基金來搭上AI長期趨勢。

2025-08-21 11:28

