多空冰火之戰！強勢股若再次突破　將成台股創新高後座力

國際政經局勢逐漸趨緩，加權指數創高後震盪加劇，權值股與千金股仍是指標，強勢股於回測後若能再次突破，將是盤面多方重要的催化劑。

文／黃俊超

加權指數創下歷史新高！隨著暫時性關稅與半導體關稅豁免，雖然只要川普在位的一天，都可能會有變數，不過當前的市場並未因此而躊躇不前；另一方面，川普與普丁會面過後，在社群媒體發文劃出兩條紅線，一是烏克蘭放棄克里米亞半島；二是永不加入北約，而後會晤澤倫斯基與法、德、英領袖在內的歐洲代表團，承諾美國將在任何結束俄烏戰爭的協議中，協助保障烏克蘭的安全。和平與自由向來都是一件得來不易的事。

高檔留意風險控管

全球央行年會即將舉行，尤其關注聯準會主席鮑爾將發表談話，期待釋放鴿派訊息，市場普遍預估聯準會將於九月啟動降息循環，而美國道瓊、S&P 500與Nasdaq三大指數，近期都創下歷史新高，根據FactSet統計數據顯示，高達八一％的S&P 500指數公司，營收、獲利優於市場預期，主要是工業、醫療保健、金融、消費必需品、房地產與資訊科技；此外數據也顯示，成分股在財報會議上提到衰退的次數，遠低於過去五年與十年的平均值。

美中貿易戰二度休兵九○天，延長至十一月，川普降低對中關稅稅率至五四％，中國也逐漸開放稀土出口，根據Bloomberg資料顯示，五月時稀土出口降至低點，不過七月已回到接近一月時的水準，美國國防部在七月公布與MP Materials的合作計畫，目標提升本土供應量。而台灣與美國關稅方面，行政院長卓榮泰表示，與美國簽訂協議後會爭取降到合理稅率，再爭取不疊加。

英特爾是特別的存在，技術層面確實仍有自己的一套，不能倒、不會倒、但是也活得沒有很好，就算換上新的執行長，短期內恐怕還是很難有太好的發展。近期先是日商軟銀注資二○億美元、持股約二％，成為第五大股東，而後則是美國商務部長Lutnick表示，英特爾必須向美國政府提供部分股權，來換取晶片法案的補助資金，即非無償式的給予。

根據統計，英特爾獲得七九億美元的直接補貼，用於支持在亞利桑那等四個州的生產計畫，另外，還有三○億美元的國防部補貼，大致上與白宮新聞秘書Leavitt所表示，美國商務部正在討論收購英特爾十％股權的金額相當，若最終成真，美國政府將成為英特爾的最大股東。而要留意的是，包含美光、韓國三星與我國台積電，美國政府都有可能透過此方式入股。

從加權指數技術面來看，均線維持發散，不過八月二十日剛好也是台指期貨結算日，長黑Ｋ棒跌破本波段上攻主軸的二○日均線，二○日均量也已突破四○○○億元，雖說居高思危但不預設立場，不過由於盤面強勢股出現回檔，漲多的回測要留意持股比重的調整，以及槓桿的收放控制，倘若權值股回穩，則類股之間至少就有一定的輪動空間，然若跌破上升趨勢線，則轉為高檔整理至短期修正格局的機率就會提高。

龍頭台積電創下一二○○元的歷史新高，鴻海站回到二○○元之上，更重要的是千金股增加至二四檔，為盤面最重要的指標股，電子產業的強勢股，依舊圍繞在ＡＩ供應鏈與台積電的夥伴，傳統產業則是軍工相關股，表現相對整齊且突出，人氣指標的次產業依舊是ＰＣＢ，金居最高來到一九○．五元、富喬八三．一元、尖點一○五元、楠梓電一一三元，都創下了歷史新高。

題材性搭配財報，成就了難得一見的ＰＣＢ狂潮，人氣指標股的業績並非主要重點，更重要的是堆疊在題材與籌碼面之上的預期心理，而業績亮眼的主軸指標是台光電，營收帶動業績高成長，縱然受到新台幣升值影響，不過對於競爭力並沒有太大威脅，股價創下新高一三四五元，包含台燿、金像電、高技等績優股，也是同樣模式。

台積電扶植本土特化廠

在指數大趨勢未改變前，對於業績紮實的績優股來說，股價是由獲利與評價同步推升帶動，因此若遇到拉回，則應該是可以伺機切入或是加碼的機會，反之，若是單以題材或評價對比為主軸的個股，則要留意修正時可能發生的多殺多。近日族群內集體性的修正，示警意味濃厚，雖不代表行情就此結束或立即反轉，不過也代表風險已經快速提升，必須更重視籌碼面的變化。（全文未完）

