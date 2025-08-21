快訊／中國傳出將先買進美國小麥　昨晚中小型散裝船期貨漲逾5%

▲中國傳出先出手買美國小麥，昨晚中小型散裝船期貨日租漲逾5%。（圖／台航提供）

記者張佩芬／綜合報導

中美關稅延長90天也是中美貿易新一輪協商的開始，昨(20)晚期貨市場因為傳出中國將先出手購買美國小麥，巴拿馬型船與超輕便型船9月期貨日租收盤價單日上漲6.07%與5.43%，今日開盤續漲。

昨晚巴拿馬型船9月日租收盤價上漲854美元，收14,925美元，超輕便型船上漲850美元，收盤價16,450美元，業界高階指出，中小型很少看到麼高的漲幅。今日開盤巴拿馬型船續漲159美元，超輕便型船續漲333美元。

受小麥買單的刺激，業界估計今年下半年散裝船運旺季將提早開跑，接下來還有更大單黃豆可接續。

美國大豆協會主席雷格蘭德(Caleb Ragland)本月19日已致函總統川普，指出農民正面臨嚴重財務壓力，價格持續下滑，投入與設備成本卻不斷上升，美國豆農無法承受與最大客戶之間的持續貿易爭端，呼籲政府優先促成中國大規模採購黃豆，以免美豆產業陷入長期危機。

至於未來幾個月中國如果大量增購美國穀物，是否會影響明年上半年向巴西、智利等南美國家的採購量？業界高階指出，今年中國大陸水災頻傳，進口需求估計會提高，而且中國會有創造性需求。

今年上半年中國出口豆油約12.7萬噸，超過2024年全年水平，主要銷往韓國、馬來西亞和印度等食用油需求強勁的國家，而壓榨豆油產生的豆粕，是飼養豬隻與家禽的主要飼料。