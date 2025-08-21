貨櫃船連三個月發生四起火災　船東與保賠業恐有進一步行動

▲達飛航運本18日也傳出貨櫃船失火事件。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

今年6月至今，萬海海運、香港東方海外、馬士基航運與達飛輪船等知名貨櫃船公司先後發生火災，保賠業高階指出，貨櫃船運因為具有較高的風險，再保業多年前就將貨櫃船保險費採取單獨報價，而船公司對於化學品與危險品，也收取較高運價，接下來保賠業與船公司是否有進一步行動值得關切。

業界高階指出，目前所知有些託運人為了躲避高運費，有謊報貨品品名現象，但因整櫃貨送來都已貼上封條，加上貨櫃數量動輒數千上萬，實在無法做事前稽查，船公司為了保障船公司利益，有可能加重違規罰款，保險公司也可能再提高保費。

今年6月9日，萬海航運的「WAN HAI 503旺春輪」，日在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，至今船隻仍滯留海上等待洽得避難港。

7月28日，香港東方海外承租，滿載中國貨物、由多家船公司共艙的8千多箱貨櫃船「STRATFORD」，在自中國駛往印度途中，在中國南沙永暑礁西北約190海裡海域突發火災，起火原因傳出是有4個貨櫃突然起火，當時船員立即採取了初步應對措施，隨後海南省海上搜救中心抵達現場進行了消防救援， 確保了船員、船舶及貨物安全，有效防止了海洋環境污染等災害。

8月13日上午，馬士基航運的Marie Maersk號，自荷蘭鹿特丹航往馬來西亞丹戎佩勒帕斯的途中，檢測到船上貨櫃冒出煙霧並起火。馬士基隨後發佈了該輪在利比里亞海岸起火的是1.9萬箱貨櫃船，火勢有獲得控制。

8月18日上午，根據馬來西亞官方發佈的消息，達飛航運一艘1.44萬箱貨櫃船「CMA CGM J. MADISON」，在麻六甲海峽水域突發火災。馬來西亞海事局發佈的媒體聲明指出，火災是由船上貨物自燃引發的。 經過船員們的初步處置，火勢得到有效控制，慶幸的是沒有造成人員傷亡，所有船員都安全。