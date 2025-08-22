快訊／黃仁勳快閃台灣見台積電下午離開　大讚想買台積股票都是聰明人

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者許靖騏攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達創辦人黃仁勳今日快閃台灣，早上現身松山機場，不過他表示，他只會在台灣待幾個小時就要離開，也不會在台灣過夜，談到此行目的，黃仁勳說他主要來台是為了和台積電見面，更大讚台積電是一家非常棒的公司，想買台積電股票的都是聰明人。

黃仁勳說，他這趟主要是來見台積電，大家知道輝達有下一個世代的技術叫Rubin，它非常先進，輝達現在已經tape out（晶片首次設計定案）六種不同的晶片給台積電，新的CPU、GPU、還有新的NVLink交換器，所有這些晶片都在台積電的廠裡，他要來謝謝大家的努力。

談到美國政府曾傳出試圖入股台積電，黃仁勳笑說，他覺得台積電是人類史上最棒的公司之一，任何人想買台積電股票都是聰明人，更笑說，台積電很會投資對吧。

至於輝達總部進度，黃仁勳則說，輝達正在和政府溝通，希望市府可以可以盡快處理所有相關問題，讓輝達可以早日動工，輝達有許多員工在台灣，並在台灣成長，我們供應鏈在這邊非常忙碌，每個人都很努力，所以需要很多工程師來一起合作，他也喊話希望市府可以盡快處理所有的問題，讓輝達盡快開始建造總部。

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）