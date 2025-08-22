鴻海多頭列車續航！分析師建議「續抱」　下階段挑1年前高點

▲鴻海集團外觀。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

鴻海（2317）股價站上鴻海創辦人郭台銘喊出退休價200元，半年報公布後外資紛紛上調鴻海，最高喊到270元，啟發投顧副總李永年表示，手上有鴻海的人可持股續抱，下個挑戰關卡就是去（2024）年7月234.5元高點。

鴻海今日早盤股價一度衝高至208元，但賣壓沈重，至上午11點左右，股價下跌1元至205元價位。

鴻海上半年累計稅後淨利864.68億元、年增51.6%，每股稅後盈餘（EPS）6.23元，為同期最佳表現，第二季AI伺服器營收年增逾60%，第三季營收預期年增超過170%，機櫃（Black Well）出貨量季增更達300%，全年AI伺服器營收有望突破兆元規模，公司也預期2026年AI市場需求將持續暢旺。

李永年認為，鴻海的股性向來不漲則已，一漲驚人，未來鴻海的股價先看去年7月、前波高點234.5能不能過，一旦能夠站上之後，下個階段250元附近，最大的滿足點則有機會到280元；不過要達到上述股價目標區，要消化上檔層層套牢賣壓，並不一件簡單的事。

除了技術面之外，基本面要觀察輝達業績表現，鴻海、輝達兩者在AI連動性高，輝達營運表現佳，鴻海自然就會受到帶動；反之，就會壓抑鴻海股價。