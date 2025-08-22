ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

航港局整合22個公私部門　完成離岸風電海難兵棋推演

▲帶隊官葉協隆局長致詞。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為強化我國離岸風場海域災害事故應變能力，交通部航港局昨(21)日由葉協隆局長帶隊，在行政院災害防救辦公室何孟卓參議、國際應急管理協會辜存柱顧問以及海洋大學劉中平副教授見證下，偕同國家搜救指揮中心、空中勤務總隊、海巡署等22個中央、地方與民間單位，共同舉辦「114 年度離岸風電海難兵棋推演」。

參與的單位還包括海洋保育署、能源署、港務消防大隊、台中市政府、彰化縣政府、台中港務分公司及大彰化西北風電公司等，以無腳本方式完整地模擬風電工作船重大海難事件的完整應變歷程，充分展現各單位即時應變能力以及彼此良好橫向溝通聯繫機制，持續精進我國海域災害緊急應變量能。

葉協隆表示，離岸風場陸續於台灣中西部海域建置，該區域同時也是東亞重要航運幹道，海上交通繁忙，各項營運風險亦隨之增加。本次兵棋推演採取「無腳本」模式，以離岸風場外發生海上事故處置為模擬重點，由各單位進行通報、情勢研判、資源調度與跨單位協調等應變作為，設定 5 大情境與 10 大科目內容，透過實際現場討論與協調過程檢視，提前發覺整體防救體系可精進之處，並驗證作業流程與磨合跨域團隊，確保於實際災害發生時，能將人員傷亡與財產損失降至最低，並兼顧海洋環境永續。

▲航港局偕同22單位順利完成兵推。（圖／航港局提供）

行政院災害防救辦公室何孟卓參議、辜存柱顧問及劉中平教授均表示，高度肯定交通部航港局及各公私部門在災害應變平時所作努力，對於突發災害都能提出即時且有效的應變措施，確實達成有效應變、減災降損的目標。

未來更期待在整體應變的情資蒐集、指揮體系間資訊傳遞、災害情境或是決策計畫等能持續精進深化，力求大家能在最壞的打算中，尋找出最完善的準備方式，共同守護我國海域安全。

葉局長進一步指出，航港局會持續與能源署督導風電業者建立完備應變自救量能，並秉持行政院指導的「從嚴、從難、求精、求實」四大原則，與各公私部門合作以兵棋推演與實兵演練等方式，反覆檢討離岸風場安全配套與防災應變機制之完整性，建立更堅實的海上防護網，確保台灣能源綠色轉型與海域安全雙軌並進。

