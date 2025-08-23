最強鐵飯碗「事假全薪、育嬰津貼2年」！30年老員工捨不得退休

▲中華電信福利優渥。（圖／中華電信提供）
記者施怡妏／綜合報導
人人都希望有一份錢多、事少、福利又好的穩定工作，就有網友分享中華電信的內部福利，休假比《勞基法》還優渥，還有高額年終與育兒補助，福利比外商還要好，令大批網友超羨慕。對此，有網友透露，姑姑18歲就進到中華電信工作，至今60幾歲了，甚至還有員工捨不得退休。
有網友在Threads發文，曬出中華電信的休假制度，指出滿7年有21天特休、10年有28天，工作15年以上可享30天，遠優於勞基法的規定。更棒的是，病假、生理假可領全薪，還有每年5天的有薪事假，原PO看了超羨慕，「一張截圖截不完，這只是休假而已，難怪大家都說要華起來，他們育兒相關的政策真的都很有誠意。」
貼文曝光，底下網友表示，「我公公在中華電信工作30幾年，一輩子只待過一間公司，福利好薪水高，要退休時都超級捨不得」、「但是很難考，我也好想進去」、「有2個認識的人跳槽去中華電信之後，就一路做了快20年」。
還釣出中華電信的員工，「我是中華電信員工，任職於南部網路單位已達8年。從去年滿第7年開始，老婆都在問我為何你今天不用上班？因為我特休有21天，等同一年中有整整一個月不用上班。」
|項目
|中華電信
|勞基法
|特休
|
服務年資滿7年：21日
服務年資滿10年：28日
服務年資滿15年：30日
|
服務年資滿7年：15日
服務年資滿10年：16日
服務年資滿15年：21日
|喪假
|特定親屬皆優於法規
|視特定親屬給予有薪假
|事假
|有薪5日
|無薪
|家庭照顧假
|事假與家庭照顧假併計有薪7日
|無薪
|病假
|全薪
|半薪
|生理假
|全薪
|半薪
|產假
|
91日
(包含休息日、例假、國定假日)
|
8週
（包含休息日、例假、國定假日)
|產檢假
|10日
|7日
|流產假
|全薪
|無薪
|陪產檢及陪產假
|10日
|7日
此外，中華電信的育兒補助超有誠意，除了配合政府提供6個月的育嬰津貼外，額外補助第7個月至第24個月的育嬰津貼，金額為員工勞保薪資的一半，最多可請領2年。許多網友大讚，「中華電信最強的是兩年的育嬰津貼，這個連外商都比不上」、「還有小孩6歲前提早一小時下班」、「我有男生朋友真的請了一年帶他女兒，超級羨慕」。
根據中華電信官網指出，截至2023年12月，員工平均月薪達7萬859元。董事長簡志誠曾表示，大學畢業新進員工起薪約4萬元，碩士起薪約5萬元，科技與工程等專業領域則有更高等級區間。更吸睛的是獎金制度，包含三節獎金1.6個月、年終獎金平均4個月，全年總獎金加上本薪，員工一年約可領18至20多個月薪資，加上每年平均調薪超過3%。
讀者迴響