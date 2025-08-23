ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

最強鐵飯碗「事假全薪、育嬰津貼2年」！30年老員工捨不得退休

▲中華電信客服專線。（圖／中華電信提供）

▲中華電信福利優渥。（圖／中華電信提供）

記者施怡妏／綜合報導

人人都希望有一份錢多、事少、福利又好的穩定工作，就有網友分享中華電信的內部福利，休假比《勞基法》還優渥，還有高額年終與育兒補助，福利比外商還要好，令大批網友超羨慕。對此，有網友透露，姑姑18歲就進到中華電信工作，至今60幾歲了，甚至還有員工捨不得退休。

有網友在Threads發文，曬出中華電信的休假制度，指出滿7年有21天特休、10年有28天，工作15年以上可享30天，遠優於勞基法的規定。更棒的是，病假、生理假可領全薪，還有每年5天的有薪事假，原PO看了超羨慕，「一張截圖截不完，這只是休假而已，難怪大家都說要華起來，他們育兒相關的政策真的都很有誠意。」

貼文曝光，底下網友表示，「我公公在中華電信工作30幾年，一輩子只待過一間公司，福利好薪水高，要退休時都超級捨不得」、「但是很難考，我也好想進去」、「有2個認識的人跳槽去中華電信之後，就一路做了快20年」。

還釣出中華電信的員工，「我是中華電信員工，任職於南部網路單位已達8年。從去年滿第7年開始，老婆都在問我為何你今天不用上班？因為我特休有21天，等同一年中有整整一個月不用上班。」

項目 中華電信 勞基法
特休

服務年資滿7年：21日

服務年資滿10年：28日

服務年資滿15年：30日

服務年資滿7年：15日

服務年資滿10年：16日

服務年資滿15年：21日
喪假 特定親屬皆優於法規 視特定親屬給予有薪假
事假 有薪5日 無薪
家庭照顧假 事假與家庭照顧假併計有薪7日 無薪
病假 全薪 半薪
生理假 全薪 半薪
產假

91日

(包含休息日、例假、國定假日)

8週

（包含休息日、例假、國定假日)
產檢假 10日 7日
流產假 全薪 無薪
陪產檢及陪產假 10日 7日

此外，中華電信的育兒補助超有誠意，除了配合政府提供6個月的育嬰津貼外，額外補助第7個月至第24個月的育嬰津貼，金額為員工勞保薪資的一半，最多可請領2年。許多網友大讚，「中華電信最強的是兩年的育嬰津貼，這個連外商都比不上」、「還有小孩6歲前提早一小時下班」、「我有男生朋友真的請了一年帶他女兒，超級羨慕」。

根據中華電信官網指出，截至2023年12月，員工平均月薪達7萬859元。董事長簡志誠曾表示，大學畢業新進員工起薪約4萬元，碩士起薪約5萬元，科技與工程等專業領域則有更高等級區間。更吸睛的是獎金制度，包含三節獎金1.6個月、年終獎金平均4個月，全年總獎金加上本薪，員工一年約可領18至20多個月薪資，加上每年平均調薪超過3%。

