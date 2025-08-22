ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

郭智輝請辭！　經部內部信曝光「基於健康因素」

▲▼內閣異動已成定局，被外界點名極度不適任的經濟部長郭智輝在立法院被媒體堵訪時，並未對個人去留發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部部長郭智輝正式向總統賴清德請辭！經濟部今（22）日晚間突公開郭智輝內部信件，強調「基於健康因素」離開經濟部。郭智輝同時指出，「個人的去留事小，國家的發展與改革才是最重要的。我卸下職務，但我的心與團隊同在。請大家一定要繼續堅定支持賴總統的改革之路，這條路很辛苦，但對台灣的未來至關重要。」

外傳行政院祕書長龔明鑫將接任經濟部長一職，不過總統賴清德今日出席公開活動時對相關詢問未證實也未否認，由於龔明鑫曾任經濟部次長、國發會副主委等職務，外界認為若由龔明鑫接任將可無縫接軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下是郭智輝內部信全文：

各位經濟部的同仁，大家好。

昨天，我已經正式向總統與院長提出辭呈，辭去經濟部長的職務。

首先，我要由衷感謝賴總統的信任與邀請，讓一個來自產業界的我，有機會進入政府，以不同的角色為台灣服務。從產業界到公部門，是一段跨度很大的學習旅程。在這段不算長但充滿挑戰的日子裡，我真正深刻體會到，政務推動的艱鉅與不易。這段經歷，是我人生中極為寶貴的一課。

我也要向經濟部所有優秀的同仁，表達最深的感謝與歉意。為了推動國家的進步，我們一起推動了「能源二次轉型」、規劃「境外關內」的產業政策、落實「中小企業導入AI」，並加速「綠能與節能減碳」的腳步。這些改革與重要政務，我知道給大家帶來了巨大的工作壓力，我要在這裡誠摯地向大家說聲：「辛苦了，也謝謝你們的包容與支持。」沒有你們，就沒有目前的成果。

對於這段時間，來自各界的批評與指教，不論是針對政策或是我個人，我都誠心感謝，也虛心接受。

辭職，是基於健康因素的考量。這份工作需要120分的投入，我的身體提醒我，或許是時候該把責任交給下一位能全力以赴的人了。這對國家、對團隊，才是最負責任的做法。

最後，我想說的是，個人的去留事小，國家的發展與改革才是最重要的。我卸下職務，但我的心與團隊同在。請大家一定要繼續堅定支持賴總統的改革之路，這條路很辛苦，但對台灣的未來至關重要。

再次感謝大家。
願天佑台灣。

經濟部部長
郭智輝
2025年8月22日

關鍵字： 郭智輝經濟部辭職內部信台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【持球棒叫囂】男違停被提醒　暴怒下車恐嚇路人

推薦閱讀

快訊／昇貿爆逾8792萬違約交割！ 今年最大筆

快訊／昇貿爆逾8792萬違約交割！ 今年最大筆

上市昇貿（3305）驚爆8729.56萬元違約交割，為今年最大翻車紀錄，也是上市櫃公司第9起，證交易所今（22）日公告，群益東湖、華南豐原申報昇貿鉅額違約交割，合計總金額高達8,729.56萬元。

2025-08-22 19:45
黃仁勳快閃台灣！與張忠謀一起品酒　預告與魏哲家三六食府餐敘

黃仁勳快閃台灣！與張忠謀一起品酒　預告與魏哲家三六食府餐敘

輝達創辦黃仁勳今（２２）日快閃台灣，下午他與張忠謀共享雞尾酒後，便即將前往位於師大的三六食府與台積電董座魏哲家集團隊共進晚餐，他也透露，他和張忠謀都很享受他帶來的那瓶威士忌。

2025-08-22 18:31
投保職業工會注意！3家欠繳保費　勞保局暫拒給付

投保職業工會注意！3家欠繳保費　勞保局暫拒給付

根據勞保局統計截至今年8月19日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2025-08-22 14:27
鴻海多頭列車續航！分析師建議「續抱」　下階段挑1年前高點

鴻海多頭列車續航！分析師建議「續抱」　下階段挑1年前高點

鴻海（2317）股價站上鴻海創辦人郭台銘喊出退休價200元，半年報公布後外資紛紛上調鴻海，最高喊到270元，啟發投顧副總李永年表示，手上有鴻海的人可持股續抱，下個挑戰關卡就是去（2024）年7月234.5元高點。

2025-08-22 11:03
黃仁勳：希望所有能源都有被探索的機會　「核能」也是一個好選擇

黃仁勳：希望所有能源都有被探索的機會　「核能」也是一個好選擇

輝達創辦人黃仁勳今日快閃台灣，面對核能議題，黃仁勳表示，所有的一切都需要能源，這是台灣一個很好的機會，他希望面對產業革命的開端，每一種能源都有被探索的機會，現在有很多成熟的技術，核能也是一個很好的選擇。

2025-08-22 10:10
快訊／黃仁勳快閃台灣見台積電下午離開　大讚想買台積股票都是聰明人

快訊／黃仁勳快閃台灣見台積電下午離開　大讚想買台積股票都是聰明人

輝達創辦人黃仁勳今日快閃台灣，早上現身松山機場，不過他表示，他只會在台灣待幾個小時就要離開，也不會在台灣過夜，談到此行目的，黃仁勳說他主要來台是為了和台積電見面，更大讚台積電是一家非常棒的公司，想買台積電股票的都是聰明人。

2025-08-22 09:54
亞瑟士5年股價大漲1096.6%　謝金河嘆「台灣鞋業代工廠興衰」

亞瑟士5年股價大漲1096.6%　謝金河嘆「台灣鞋業代工廠興衰」

從生活看投資，財信傳媒董事長謝金河以他球鞋汰換，觀察鞋業代工廠與品牌廠股價之間連動關係，「全球鞋業後浪推前浪」撰寫道Nike、Hoka兩大品牌為例，Nike過去5年，股價下跌30.59%，替它代工豐泰股價亦從254跌到91元，Hoka，這兩年有轉弱，今年股價下跌48.82%，也連累代工的來億，股價從538跌到222元。

2025-08-22 10:21
聯邦快遞舉辦線上研討會　助台灣企業掌握進軍美國市場契機

聯邦快遞舉辦線上研討會　助台灣企業掌握進軍美國市場契機

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞，將於本月25日舉辦中文線上研討會「掌握最新美國關稅變動」，協助台灣企業探索並拓展美國市場。

2025-08-22 22:22
郭智輝請辭！　經部內部信曝光「基於健康因素」

郭智輝請辭！　經部內部信曝光「基於健康因素」

經濟部部長郭智輝正式向總統賴清德請辭！經濟部今（22）日晚間突公開郭智輝內部信件，強調「基於健康因素」離開經濟部。郭智輝同時指出，「個人的去留事小，國家的發展與改革才是最重要的。我卸下職務，但我的心與團隊同在。請大家一定要繼續堅定支持賴總統的改革之路，這條路很辛苦，但對台灣的未來至關重要。」

2025-08-22 21:32
數發部長黃彥男借調期滿　 請辭歸建中央研究院

數發部長黃彥男借調期滿　 請辭歸建中央研究院

數位發展部今（22日）發布消息，指稱部長黃彥男因中央研究院借調期限將於114年8月31日屆滿，在考量個人生涯規劃，已向行政院卓榮泰院長請辭部長一職，將歸建中央研究院持續研究工作。

2025-08-22 18:42

讀者迴響

熱門新聞

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

即／經濟部長郭智輝內部信曝光　證實「已請辭」

快訊／黃仁勳快閃台灣見台積電下午離開　大讚想買台積股票都是聰明人

高息ETF「卸妝」定勝負！分析師盯總報酬　評00919底氣足夠

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

黃仁勳傳今早抵台！　專機預計降落松山機場

三商壽求售傳採「邀請制」　3金控1壽險獲邀

黃仁勳聚餐狂讚台積電　魏哲家：聽完會想買股票

快訊／昇貿爆逾8792萬違約交割！ 今年最大筆

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366