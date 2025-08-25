西非新礦出貨　海岬型船9月期貨價較現貨價高5千美元

▲海岬型船9月期貨價較現貨價高5千美元。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

9月是讓散裝船公司充滿期待的月份，西非幾內亞西芒度新礦區11月開始出貨，礦方已經出手搶長租船，另電動車對鋁礬土的高需求持續，讓上周五(22日)海岬型船9月期貨日租上漲至28,250美元，比現貨市場的23,160美元高出5090美元；中小型散裝船則因各方看好9月登場的美國穀物強勢外銷，運價持續位於高水平。

船舶仲介商以水牛奔馳的照片，隱喻「牛市狂奔」；對於跨國礦商力拓集團開始進場搶船，則批評動作落後巴西淡水河谷。業界高階認為，今年散裝船運旺季已經提早開跑了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在美國穀物運輸部分，美國透過關稅談判，讓許多國家承諾開放美國農品與增購穀物。近日國內有消息指出，我國承諾4年內對美採購1300億美元，未來10年內採購達3000億美元，包含液化天然氣、原油、飛機、國防裝備、發電機和包含大豆，玉米，小麥，牛肉等農畜牧產品。

業界高階指出，9月之後估計各國都會開始加碼購買美國穀物，至於穀物進口大國中國，目前中國對於美國農產品加徵15%關稅的辦法還在，北京方面是否在新一輪貿易協商之前先進口美國穀物、有沒有可能先降低關稅、下一輪關稅協商是否會拖到美國穀物出口旺季之後，都備受業界關注。

知名的期貨基金經理人Breakwave在本月19日發表的雙周報告中指出，散裝船運市場即使面臨經濟逆風，目前運價仍處於歷史高位，主要是因西非的季節性降雨量比往年少，而巴西的鐵礦石出口量則強於歷史標準。此外，繁重的乾船塢時間表在一定程度上限制了船舶供應，因此，儘管目前表面穩定，但環境似乎有利於未來幾個月波動性增加。

Breakwave指出，當前現貨市場走高，行業情緒普遍樂觀。該經理人認為，9月對海岬型來說可能是一個特別強勁的月份，但也提醒要特別關注中國市場，如果沒有額外的政府干預，中國整體經濟活動沒有立即改善的跡象，中國需求的變化可能會緩和或扭轉市場目前的強勢，因為市場近2/3的需求來自該地區。

展望未來，Breakwave預計地緣政治的不確定性將繼續影響全球貿易，並對有效的船舶供應產生重大影響。加上近期經濟動盪後中國經濟活動可能出現多年週期性反彈，在大宗商品需求穩定和造船訂單相對較低，導致船隊增長放緩的長期緊張因素推動下，散裝船運的波動性應該會更高。