Fed放鴿台股飆漲近500點收復24200　台積電漲30元至1165

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國聯準會（Fed）釋出偏鴿訊息美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以24108.81點開出，指數大漲344.34點，漲幅1.45％，指數漲勢隨後擴大至上漲498.99點，衝上24263.46點，收復24200點整數大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1165元，漲幅2.64％；鴻海（2317）上漲4.5元至207元；聯發科（2454）上漲20元至1385元；廣達（2382）上漲4.5元來到263元；長榮（2603）上漲0.5元至191元。

聯準會主席鮑爾釋放降息偏鴿訊號刺激，美股4大指數上周最後一個交易日全面走揚，美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲846.24點或1.89％，收在45631.74點；標準普爾500指數上漲96.74點或1.52％，收6466.91點；那斯達克指數上漲396.23點或1.88％，收在21496.54點；費城半導體指數上漲151.2點或2.7％，收5754.46點。

日韓股在美股走揚與周末政治領袖對談氣氛熱絡下同步走揚，日經225指數今日上午開盤報42977.27點，漲幅0.81%，隨後持續走高，開盤不到5分鐘已上漲1.1%，報43119.36點。韓國KOSPI指數開盤上漲0.8%至3,195.14點。

《彭博社》報導，鮑爾8月22日在全球央行年會的主題演說中表示，隨著就業市場轉弱，央行可能不會等待「完美」的通膨數據就開始寬鬆。不過，官員們對利率前景仍有分歧，並警告美國貿易關稅帶來的物價風險，在本周關鍵通膨數據出爐前仍需留意。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45631.74 ▲846.24 ▲1.89% S&P500 6466.91 ▲96.74 ▲1.52% NASDAQ 21496.54 ▲396.23 ▲1.88% 費城半導體指數 5754.46 ▲151.2 ▲2.7%

資料來源：證交所