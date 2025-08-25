LINE免費貼圖好康上架！　4款金融相關搶客中

▲台企銀攜手知名人氣插畫家「爽爽貓」，推出《Hokii降臨，爽爽生活好撫企》全新LINE貼圖。（圖／台企銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

銀行、保險業者搶推免費LINE貼圖和消費者互動，公股銀台企銀（2834）今（25）日宣布加入戰局，與台銀、新光人壽、保險安定基金一較高下，民眾趁機撿好康。

此次台企銀攜手知名人氣插畫家「爽爽貓」，推出《Hokii降臨，爽爽生活好撫企》全新LINE貼圖，由福氣滿滿的Hokii福企鵝與療癒大使爽爽貓首度合作，透過LINE貼圖生動呈現日常生活的各種情緒！16款貼圖融入年輕族群流行語「破防」、「超頂」、「已購買小孩愛吃」等，無論日常聊天或工作對話皆能輕鬆使用，即日起至9月18日止，加入台企銀LINE官方帳號，即可在LINE貼圖小舖限時免費下載。

台企銀同步於LINE官方帳號推出「爽爽企星球」互動遊戲，由Hokii帶大家展開一場宇宙級療癒冒險，民眾可選擇與爽爽貓挑戰「極速入睡大賽」，比誰最快進入夢鄉；或選擇好夥伴小勞撫一起前往傳說中的「波霸實驗室」，調製人人夢寐以求的傳說級珍珠奶茶。活動期間完成互動遊戲並成功邀請3位好友加入臺灣企銀LINE官方帳號，就有機會抽中Apple iPad Air、Marshall攜帶式藍芽喇叭及Hokii周邊好禮等豐富獎品！