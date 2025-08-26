台幣匯率波動　惠譽：短期內持續影響台灣壽險業財務表現

▲台幣匯率波動，牽動短期台灣壽險業財務表現。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣在貿易開放度及對美國需求的依賴程度均較高，特別容易受到美國關稅風險及外匯波動的影響。惠譽認為，台灣壽險產品的長期需求將高度取決於台灣經濟表現的變化，由美國關稅政策導致的經濟波動短期內應不會對壽險產品的需求造成太大的直接衝擊。然而，由於台灣壽險公司普遍存在較大的貨幣錯配現象——壽險公司的部分新台幣保單負債由美元資產支持，由關稅政策引致的新台幣兌美元外匯波動，在短期內將持續干擾壽險公司經營業績的穩定性。

按保發中心統計，截至2025年5月底，壽險業約有69%的投資資產為外幣資產，合共約22兆元，主要為美元計價的企業債券等固定收益類型證券。雖然部分外幣資產是用來支撐其外幣計價保單，但部分美元資產則來自以新台幣計價的保險負債。2024年全年整體壽險業外幣保單新契約保費佔整體新契約保費收入的比重約為38%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鑒於貨幣錯配風險，台灣壽險公司一直積極透過傳統避險或一籃子避險等方式來管理其匯率波動風險。目前，惠譽估計壽險公司對約60%至70%的外幣資產進行避險。鑒於貿易戰引發的外匯波動，新台幣在五月初兩天內兌美元大幅升值8%，在今年7月初新台幣兌美元較2024年末有一段時間曾經升值超過11%。

因應資本市場波動及匯率劇烈變動，金管會於六月推出多項新措施以抵禦匯率市場劇烈波動對壽險公司造成的不利財務表現。監管機關允許保險公司採用匯率均價基礎計算自有資本及風險資本。其他措施如提升保險準備金計算彈性，壽險公司可提高計算責任準備金利率，最高以加一碼為限，亦可採用更貼近當前死亡率假設等。由於多家壽險公司向金管會申請暫行措施，釋出的責任準備金轉為外匯價格準備金或轉稅前損益，加上部分投資獲利，帶動壽險業從前5個月的營運虧損，到6月份轉為大幅獲利，壽險業在2025年上半年累計獲利再度轉正。

惠譽認為，隨著IFRS 17新會計準則以及2026年更嚴格的台版保險資本標準（TW-ICS）框架將實施，台灣壽險公司將持續推動保障型保險商品銷售，以創造較高的合約服務邊際（CSM），儘管金管會推出本地化及過渡性措施，目的使保險公司明年能夠順利過渡至新資本框架，但目前外幣相關損失將抑制保險公司提升內部盈餘增長，對壽險業的資本累積形成額外壓力。

