中美本周貿易談判傳聚焦大豆　BDI昨晚回升至2041點

▲慧洋海運。（圖／慧洋提供）

▲本周中美貿易談判傳聚焦大豆採購案。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國《華爾街日報》周一(25日)報導，中國商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼將於本周前往華府做貿易協商，估計中國在承諾購買大豆或波音飛機等美國產品前，將繼續要求川普政府取消與芬太尼相關的20％關稅。由於美國大豆9月即將登場，散裝船運市場看好穀物運輸，昨(26)晚波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)回升至2041點，上漲97點。

船舶仲介商分析，今年因為天候因素，美國穀物大豐收，川普知道大豆正處於關鍵的出口節點，中國也知道川普知道大豆正處於關鍵的出口節點，談判具有時間急性。

美國政府發言人向路透社證實相關消息，指李成鋼此行可能會見美方副首長級官員，但也補充說，此次訪問不屬於正式談判會議的一環。中國商務部則未立即回應評論要求。

知情人士指出，李成鋼將於本周稍晚在美國財政部會見美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)或其副手及高級官員，還將會見美國商界代表，預計美中談判代表將討論大豆採購問題。

運送穀物的中小型散裝船，昨晚巴拿馬型船現貨市場日租上漲431美元，達16,363美元，超輕便型船上漲171美元，達18,165美元，輕便型船上漲182美元，達13,236美元。

而近期運價一路走高的海岬型船，昨晚現貨市場日租上漲1980美元，單日漲幅高達8.55%，達25,140美元；期貨市場9月日租昨日早盤漲一度破3萬美元，收盤價28,900美元，上漲742美元。

根據中國海關總署數據，今年前7個月，鋁土礦進口總量達到1.23億噸，較去年同期激增33.7%。西非幾內亞連續第7個月成為中國最大的鋁土礦供應國，7月出貨量為1594萬噸，佔7月份總量的 79.5%。銷量較6月上升19.6%，較去年同期成長52.7%。而幾內亞到中國的航行時間大約為45天，澳洲到中國則約25天，航程拉長。降低海岬型船周轉率，有利運價維持在高檔。

