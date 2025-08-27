軍工股千億商機！國防展9月登場　漢翔領軍帶量奔漲停

▲漢翔美國廠房。（圖／漢翔提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日到20日登場，將帶動千億元商機，美國打造「非紅供應鏈」，邀請台灣無人機供應鏈組國家隊赴美投資，此供應鏈國家隊由漢翔（2634）領軍，今（27）日股價以中高平盤開出，就直奔54.6元漲停價位，開盤不到半個小時成交量就來到6.5萬多張，雷虎（8033）延續昨（26）日強勢表現，漲幅7.76%，來到173.5元，龍德造船（6753）、寶一（8222）等漲幅逾3%。

經濟部與漢翔等主要企業組「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」，目標建立不依賴中國大陸的供應鏈，漢翔於美國亞利桑那州已購置廠房並完成裝機，現正進行驗廠作業，預計2026年底前可以進行首件小批量產，2027年將正式投產，上半年民機、發動機訂單已突破百億，在手訂單超過500億元。

雷虎科技因股價飆漲被列注意股，昨（26）日公告7月自結合併損益，單月稅後淨利0.25億元、每股稅稅後盈餘0.16元，其100%自製MIT的自殺型無人機FPV及相關零組件訂單，自第二季起陸續交貨，挹注未來營運動能。

2026年國防預算增加至9495億元，市場傳出攻擊型無人艇逾千艘量產案將列入未來5～10年國艦國造、無人船至少有數千億元新單將釋出，有助於台船（2208）、龍德造船、中信造船（2644）三大造船接單。