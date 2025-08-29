快訊／K董重臣異動！星宇航空公關長聶國維退休　梁文龍接任

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼星宇航空,公關長,發言人,聶國維。（圖／記者姜國輝攝）

▲星宇航空公關長聶國維。（圖／記者姜國輝攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）公關長「聶公」聶國維近日傳出將退休卸下公關長職務，未來將由商務長梁文龍接任，《ETtoday》記者致電聶國維求證，聶國維對此證實並表示，他認為現在是很好的時機來申請退休，未來會以顧問身分繼續在星宇服務。

根據友人轉述，聶國維26日在星宇員工精心特製的歡送會上笑容滿面，現場看板大字寫明「功在星宇」，聶國維披掛「媒體之王　制霸海空」的值星帶現身，場面溫馨。

聶國維針對退休一事回應《ETtoday》，「我基本上來說就是退休了」，但董事長張國煒希望他能接顧問職務，不過顧問不用固定上班，平常他可以在家休息，如果有什麼事情需要，他會接到通知，就會幫忙處理。

至於未來公關長及發言人職位由誰來接手，聶國維則證實將由現任商務長梁文龍接任，至於商務長職位，未來會在適當時間宣布。

由於聶國維還在長榮集團服務時，就曾一手推動非常多著名國際行銷案，包括Hello Kitty彩繪機、星空聯盟、熊貓團團、圓圓載運來台等，都是他一手操辦，退休後來到星宇服務後，也曾推動「星宇小舖」、疫情時的偽出國等成功行銷案，也讓人好奇未來他是否會繼續為星宇航空出謀策劃。

對此聶國維則表示，他的接班人會繼續做下去，雖然換了一個人，但他也有新的想法，他會有一個很好的發揮。

星宇則表示，梁文龍擁有超過30年航空產業經驗．於2022年加入星宇航空，曾於長榮航空擔任營業本部協理，並曾派任大陸地區首席代表、越南分公司總主任，歷練大中華區、東南亞國家等重要海外市場，具備深厚的航空國際營運與市場行銷專業，未來將擔綱星宇對外溝通的重要角色，持續強化星宇航空的品牌形象。

至於選在這個時間宣布退休，是否有其他考量，現年74歲的聶國維則說，其實沒有什麼特殊考量，因為年齡也大了，他認為現在是很好的時間來申請退休，董事長張國煒也同意，而且坦白說，之前也提過幾次，但董事長都沒有答應，這次又提了一次，終於獲得同意，但聶國維也說，未來在星宇許多重要場合上，他都還是會出席，繼續為星宇服務。

