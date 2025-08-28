輝達黃仁勳：Blackwell晶片有可能銷中　估商機500億美元

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

美國政府同意輝達（NVIDIA）以繳納15%營收為代價，向中國銷售H20晶片，但旗下最新一代 Blackwell 架構晶片是否能銷中，仍存在不確定性。不過，輝達執行長黃仁勳週三（27日）表示，公司「確實有可能」將 Blackwell 引入中國市場，並預估中國市場今年將帶來約500億美元（約新台幣1.52兆元）商機，明年可望再成長50%。

根據外媒CNBC報導，黃仁勳在最新季度財報電話會議中表示：「我們確實有可能將 Blackwell 引入中國市場。」他強調，美國科技企業在引領並贏得人工智慧（AI）競賽上扮演關鍵角色，同時協助美國技術成為全球標準。

黃仁勳指出，中國AI開發商最好使用輝達晶片，而非因出口限制被迫採用本土產品，因為這可能反而加速中國科技業追趕進度。他並表示，若輝達能推出符合競爭力的產品，中國市場規模龐大，預計今年將貢獻約500億美元營收，且若達此規模，明年年增長率將達50%。

若 Blackwell 晶片成功進入中國市場，預期銷量將顯著成長，因為中國AI開發者傾向採用性能最強大的晶片。不過，為符合美國出口規範，輝達必須針對 Blackwell 晶片做出調整，降低部分性能。

目前，美國政府雖已在7月、8月與黃仁勳會談後給予部分許可，但尚未公布正式規範，釐清15%繳納政策的具體執行方式。