資安股建造AI應用的防護罩　抵禦勒索軟體詐騙等威脅

全球資安市場進入以人工智慧為核心的成長周期，國際大廠併購頻傳，台灣資安概念股同步受惠「資安即國安」政策與企業轉型需求，展現長線投資潛力。

文／吳旻蓁

在過去二十年中，資安產業已經歷過數次成長浪潮。二○○○年代的第一波主要來自網際網路普及後的防毒軟體與防火牆需求，當時資安市場以封鎖病毒與木馬為核心。二○一○年代，行動裝置與雲端運算興起，使企業不得不重視雲端安全與端點防護。而二○二○年新冠肺炎疫情爆發之後，遠端辦公與數位轉型加速，使零信任架構成為焦點。如今，資安產業正站在另一個關鍵轉折點，受惠人工智慧（ＡＩ）的崛起，將再驅動資安市場成長。

根據Precedence Research報告，二四年全球ＡＩ資安市場規模達到二四八．二億美元，預期到三四年將突破一四六五億美元，年均複合成長率（CAGR）達十九．四％；相較於整體資安市場CAGR約十三％的成長幅度，ＡＩ對資安市場的推動力明顯更為強勁。專家指出，這顯示資安已不是單純的被動防護工具，而是進入以ＡＩ為驅動核心的新階段。

ＡＩ成資安新引擎

進一步來看，ＡＩ成為資安新引擎，關鍵包括攻擊手法快速進化，舉凡勒索軟體、ＡＰＴ（進階持續性威脅）、深偽詐騙與ＡＩ生成釣魚郵件，使得傳統規則式防禦幾乎無法即時辨識；而ＡＩ能透過機器學習（ＭＬ）與自然語言處理（ＮＬＰ），自動建立異常行為模型，即時偵測可疑流量，這對於銀行、電商與政府單位而言已成為必要條件。另外，數位轉型與雲端普及也帶來更多風險，因IoT裝置與5G網路讓數據傳輸更加分散，邊緣裝置數量暴增，傳統資安架構難以全面監管；對此，ＡＩ的價值在於能於龐大資料流中自動識別異常模式，實現邊緣即時防護，使資安從「防止已知威脅」升級到「預測未知威脅」。

再者，根據多份國際調查顯示，資安人才的缺口日益擴大，全球資安專業人員的缺口已超過數百萬人，企業難以依靠人力去處理爆炸性的威脅數據。在此情況下，ＡＩ透過自動化威脅偵測與智能回應，大幅減輕了專業人員的壓力，讓企業更有意願投入資安投資。

ＡＩ帶來的不僅是技術需求，鑑於ＡＩ時代資安風險升溫，企業對於資安需求也水漲船高。今年七月，美國資安大廠Palo Alto Networks宣布以約二五○億美元收購以色列資安商CyberArk，正式進軍身份安全解決方案市場。因CyberArk專長於特權帳號與身分管理，正好補足了ＡＩ驅動下「帳號與權限」風險爆增的防線，藉此強化企業在ＡＩ代理快速導入時代下的權限與身份控管能力；而此項交易也成為近年金額最大的資安收購案之一。

國際大廠掀併購潮

除了Palo Alto Networks收購CyberArk外，Google Cloud在今年三月也以高達三二○億美元現金收購雲端安全業者Wiz；Cisco以二八○億美元收購資料分析平台Splunk強化其資安布局；更早之前，像是美國私募股權和成長型資本公司Thoma Bravo則於二一年斥資一二三億美元買下電子郵件安全平台Proofpoint，博通一九年以一○七億美元購入賽門鐵克（Symantec）企業安全部門。（全文未完）

