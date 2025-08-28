航港大數據創意應用競賽參賽隊倍增　陽明、交大為社會與學生組第一

▲學生組得獎隊伍與評審大合照，最後排左六為航港局副局長陳賓權。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

航港局為促進航港產業數位轉型並落實開放政府，除蒐整各項航港數據、資料，於「iMarine航港發展資料庫」公開，並辦理「第5屆航港大數據創意應用競賽」，參賽隊伍自去年的40隊增至79隊，陽明海運與交通大學參賽團隊分列社會組與學生組第一。航港局並宣布明年首獎獎金將自10萬元提高為15萬元。

運用大數據及數位科技創造競爭優勢，已成為海運業積極探索之重點。為進一步實踐公民參與政策，航港局今(28)日於該局舉辦競賽頒獎典禮，表揚學生組及社會組得獎隊伍，現場除頒發超過新台幣40萬元獎金，亦展示多項傑出之研究成果。本次競賽報名隊伍數創新高，吸引不同領域專業人士與學生參與，充分顯示各界對海運業創新應用的熱情與投入不斷增加，也證明此競賽之影響力逐年提升。

「航港大數據創意應用競賽」旨在鼓勵各界運用「iMarine航港發展資料庫」及國內各機關(構)的開放資料，結合創意發想與數位技術，提出航港產業運營優化方案；競賽自110年第1屆起，至今邁入第5屆，已成為航港局每年最具代表性的年度盛事之一。

本屆競賽共79支隊伍，計280餘位參賽者報名，為歷年新高，據統計，有19所大專院校組隊參加「學生組」，其分別來自航運、資訊、金融、統計、企管、數學等科系，更有藝術與造型設計學系共襄盛舉，社會組則以航運、資訊科技及生物科技等相關公司團體為主。

獲獎的優秀作品並將落地應用，持續精進iMarine航港發展資料庫之功能，進一步帶給使用者更完整、豐富的資料內容。

航港局表示，目前海運業最熱門的「綠能減碳與數位」雙軸轉型議題，亦為近來參賽者最喜愛之研究主題。本屆學生組獲獎者，主要係探討如何以數位科技，來提升港口運作效率，以及促進港口的綠色轉型，分別由國立陽明交通大學的「港好船訊息給你」、國立東華大學的「綠港智研隊」及國立高雄科技大學的「 港府大書局」獲選前3名。

社會組前3名分別為陽明海運股份有限公司的「AI航港智慧助理」、台灣港務股份有限公司的「Dr. LLM」以及智析研發股份有限公司的「AIO」，相關獲獎作品主要以數據分析，針對海運監理作業提出優化建議，並有隊伍以自行開發之網頁及APP，進而強化決策支援，提升智慧監理之可行性與效益性，其創意成果讓評審委員們讚嘆不已。

今日出席活動貴賓包括船務代理公會全國聯合會秘書長包嘉源、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會秘書長林沛樵及陽明海運資訊長暨副總經理曹德溪致詞時，均表示認可並期許航港局持續辦理本競賽，以為航港產業注入源源不絕的活力與創意。

航港局強調，該競賽鼓勵各界好手共同參與，且於每年競賽結束，均將得獎隊伍成果發表及經驗分享置於競賽網站，進而擴散成果，促成更多跨域交流。此外，從本次前3名獲獎者得獎感言中亦可窺知，「iMarine航港發展資料庫」自112年10月改版上線後，儼然成為海運業相當熱門的資料平台，而本競賽也為航港產業帶來新的轉型契機。

最後，該局表示，明年將持續辦理「航港大數據創意應用競賽」，且第一名競賽獎金將從今年的10萬元，調高為15萬元，期能藉此為航港產業發掘更多優秀人才，發展出更多創新實用方案，同時加速「綠能減碳與數位」雙軸轉型，提升海運之韌性與永續發展，並期望各界持續參與及支持鼓勵。