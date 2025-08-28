台銀看房市「價穩量縮」　董座凌忠嫄：房價沒有再上揚

▲台灣銀行。（圖／記者湯興漢攝）

央行去年9月祭出第7波選擇性信用管制，抑制房市過熱。台灣金控、台灣銀行董事長凌忠嫄今天表示，房市現在是價穩量縮，這段時間房價已經穩住，「維持了很長一段時間，它（房價）沒有再一直往上走」，她強調，對於新青安、築巢優利貸與無自用住宅等族群，台銀一定會協助購屋者。

台灣銀行今天舉行「2025台灣銀行綠行卡上市記者會」，正式發行全台首張木質信用卡「綠行卡」，凌忠嫄會後接受媒體聯訪說明時事議題。 凌忠嫄觀察，房市現在是價穩量縮，房價並未出現大波動，房市管制迄今讓價格已穩住，沒有再上揚；台銀目前房貸業務以新青安、全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」以及其他首購房貸為3大主力。

凌忠嫄談及，今年陸續還是有交屋潮，居住剛性需求仍存在，對於新青安、築巢優利貸、無自用住宅等族群，台銀一定會協助購屋者；非首購族群方面，台銀牌告利率為2.985%起，實際利率仍視申請者財務狀況而定。

台銀主管說明，台銀前7月房貸餘額新增新台幣1300多億元，包括築巢優利貸新增443億元、新青安貸款新增521億元。 此外，市場預期Fed 9月降息機會高，將牽動新台幣波動，

凌忠嫄分析，匯率價格是由市場供需決定，投資人與進口商會視關稅影響自己做判斷，就長期觀察而言，新台幣兌美元匯價變動區間約在29元至33元之間，區間內會有上下波動，目前大約是30元左右，都在合理預期內。

至於美國關稅政策衝擊中小企業，是否已有客戶發出求救訊號，凌忠嫄說明，關稅對企業進出口均有影響，因此銀行會協助企業進行避險，財務部門已有專門小組解決這些問題，過去中小企業可能比較沒有注意這方面的議題，但近期匯率波動度大，因此已透過官方網頁說明相關資訊。