聯邦快遞擴大電動貨運車隊規模　員工參與社區計畫年增20%

▲聯邦快遞以優化營運與社區參與推進亞太永續行動。（圖／業者提供)

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞，持續在亞太地區推進永續發展倡議，並為各地社區帶來正向影響。在2025財年(2024年6月至2025年5月期間），聯邦快遞 透過智慧科技推動減碳進程，在全球部署8018輛電動車，同時有更多的員工在亞太地區參與涵蓋更廣泛以永續為導向的社區計畫。

聯邦快遞亞太區總裁裴佳華表示：「在聯邦快遞，我們承諾以負責任的態度領導、推動變革，並導入創新，為我們服務的民眾與社區，以及我們共同生活的地球，創造更美好的未來。在當前愈來愈注重氣候變遷的商業環境中，我們在亞太地區擴展電動車隊及導入再生能源的投資，體現了我們對永續發展的長遠願景。同時，透過 FedEx Cares等計畫，我們持續賦能社區、創造機會，並引領永續性與包容性更高的未來。」

聯邦快遞於2021年設定目標，要在2040年前實現全球營運碳中和。以「能減碳的就減碳、攜手共創、最後中和」的策略指引下，公司正促進全面且長期的行動，包括導入經過驗證的科技，以降低全球網絡的碳排放。

由於自有與合作車輛的碳排放約佔聯邦快遞 2024財年年度總碳足跡的25%，因此發展電動化的地面運輸車隊，仍是公司減碳策略的核心重點。截至2025財年年度初，聯邦快遞已於全球部署8018輛電動車，涵蓋道路及廠內車輛。

聯邦快遞的車隊電動化，結合了智慧解決方案，例如以人工智慧驅動配送順序的規劃工具。該工具能根據貨件數量與客戶需求，即時最佳化路線，協助快遞員更有效率地配送。透過智慧規劃送貨順序並減少不必要的里程，聯邦快遞有機會降低碳排放，同時提升營運效率。

除了車隊電動化，聯邦快遞也持續將再生能源導入其在亞太地區的設施。2024財年年度公司於新加坡、中國及澳洲啟用了新的節能設施。自今年1月起，位於新加坡的南太平洋區域樞紐已有超過一半的用電來自太陽能，為營運提供電力，並以潔淨能源為當地電動車隊充電。再生能源的整合彰顯了公司對可持續發展的策略性布局，將潔淨能源與電動車隊相互結合。

透過全球社區參與計畫「聯邦快遞志工關懷活動」，聯邦快遞和亞太地區的在地組織及非營利夥伴一起合作，不但支持環境修復，也鼓勵員工主動投入當地社區志工服務。在 2025財年期間，聯邦快遞的社區影響力顯著提升，員工自願參與社區專案的比例年增20%。

同期內，以永續為核心的社區計畫亦成長 14%。這些行動產生了具體成效。聯邦快遞的團隊成員共種植3465棵樹木與原生植物，積極守護公司營運所在地的自然生態系統。

「聯邦快遞志工關懷活動紫色愛心袋」活動仍為公司社區參與的重要基石。2025 財年年度，來自亞太地區的逾800名員工共投入超過1000 小時，募集並捐贈3600公斤的生活必需品。透過與20個非營利組織的合作，此活動已惠及超過1600名受助者，涵蓋兒童、長者及弱勢群體。

投資未來人才亦是聯邦快遞連結跨世代可能性的核心承諾。公司與青年成就亞太區部攜手合作，透過年度「國際貿易挑戰賽」持續啟發年輕創業者，培養創業思維與國際貿易知識。

聯邦快遞每年定期發布企業責任報告，詳實記錄在永續發展方面的具體成果與進展，展現其在運輸與物流產業的領導承諾。2025年企業責任報告(涵蓋聯邦快遞2024會計年的相關數據)現已發布。