陽明海運數位創新再受肯定　航港大數據創意應用競賽蟬聯冠軍

▲陽明海運數位創新再受肯定，於第五屆「航港大數據創意應用競賽」蟬聯冠軍，公司資訊安全長曹德溪(左三)率隊出席受獎。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運持續推動數位創新轉型，運用數據科技提升航運服務品質。今年再度組隊參與交通部航港局舉辦之第五屆「航港大數據創意應用競賽」，以「AI Agent 航港智慧助理」作品榮獲該競賽社會組第一名，充分展現陽明海運於智慧港口與數位化應用之前瞻布局及研發實力。頒獎典禮今(28)日於航港局舉行，由陽明海運資訊安全長曹德溪率隊出席受獎。

「航港大數據創意應用競賽」自2021年舉辦以來，陽明海運每年均派隊參賽，並取得歷屆名列前三之佳績，今年再度蟬聯冠軍。此佳績不僅展現陽明海運同仁於數位創新所投注之努力，更彰顯陽明海運積極運用大數據與人工智慧驅動永續及智慧航港的決心。

本次獲獎作品「AI Agent 航港智慧助理」運用人工智慧代理人(AI Agent)技術，整合交通部航港局iMarine航港發展資料庫及多項相關數據，打造一個能以自然語言互動，提供決策支援與自動化任務處理的智慧平台。該應用可協助港口管理者、航運業者及相關單位即時掌握貨櫃動態、船舶資訊及營運數據，有效提升效率與決策品質，為航運產業注入新動能。

陽明海運近年積極推動智慧櫃場與數位服務，如2024年導入冷櫃物聯網（IoT）即時監控機制、車牌櫃號辨識、櫃況錄影系統與保三落地檢查審核平台，並結合「電子小提單」及「線上銷艙」功能，透過自動化與線上流程，讓客戶提領進口櫃時無需臨櫃辦理，全面提升作業效率、便利性與安全性。相關創新應用推陳出新，與本次獲獎作品共同展現陽明海運在數據應用與智慧港口領域的持續突破。

陽明海運表示將持續透過數位化與永續發展雙軸轉型，持續優化客戶服務體驗，降低作業能耗與碳排放，並強化產業競爭力，與全球航運產業擘劃與社會共好、環境共榮的永續未來。