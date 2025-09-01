關稅底牌揭曉！全球經貿大洗牌　保德信投信：美股成長股仍是投資關鍵

▲面對美國總統川普關稅戰，「雲端好富友-基富通市場觀察室/節目，邀請保德信投信市場策略部經理彭子芸（圖左）分析全球經貿終局之戰誰是最後贏家。（圖／基富通提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美國正式拍板全面課徵對等關稅，市場關注焦點落在對全球貿易與產業鏈的衝擊。雖然短期市場情緒起伏，但保德信投信市場策略部經理彭子芸指出，隨著經濟數據持續顯示「軟著陸」情境，美股基本面仍強勁，AI需求更推動成長股成為後市主流。

關稅升溫 通膨疑慮可控

彭子芸在「雲端好富友－基富通市場觀察室」受訪時認為，投資人最憂心的是關稅可能推升通膨、迫使聯準會再度升息，不過觀察今年以來的核心PCE指數仍低於預估值，且呈現逐年下滑趨勢，顯示通膨可控。她強調：「雖然關稅對部分進口商品造成短期壓力，但在供應鏈多元化與消費需求回歸正常下，市場對經濟溫和成長已有共識。」

美股基本面穩健 企業獲利動能強

美國就業數據同樣展現美國經濟的韌性。彭子芸指出，美國失業率維持在4%至4.2%之間，遠低於2000年以來、長期平均5.7%。同時，S&P 500企業下半年EPS預估將優於上半年，明年更有望達雙位數成長。加上AI帶來的新需求，企業獲利能見度持續提升，支撐美股成長股的投資價值。

AI驅動 科技龍頭仍是核心

川普政府推動的赴美投資紅利，首要受惠產業仍是高科技與AI相關族群。保德信投信觀察，美國七大科技龍頭單年獲利在今、明兩年都持續以2成以上的增速擴張，而在獲利能見度不斷提升的帶動下，本益比卻逐年下滑，這代表的就是股價還沒有充份反應企業獲利，這也提升了未來股價表現的潛力和空間。

彭子芸進一步指出，相較2000年科技泡沫時期本益比高達51倍，目前羅素1000成長股指數本益比僅32倍，仍處合理水準，消除了市場對「AI泡沫」的疑慮。因此無論是經濟基本面、企業獲利面，甚至是評價面而言，都持續看好這波由AI帶動，成長股助攻的美股行情。

美股投資佈局三大策略

美國市場依然看好，彭子芸分析指出，AI在未來會向各產業加速滲透，看好以AI為發展核心重點的三大產業，也就是資訊科技、通訊服務和非核心消費。

對於一般投資人如何掌握美股機會，保德信投信建議透過美國成長基金掌握三大佈局策略來參與市場，其一是專注美國：美國企業市值占全球前百大企業7成，獲利更達5成以上，凸顯其全球領導地位。

再者鎖定龍頭成長股：基金持有美國七大科技龍頭，以及製藥巨擘禮來、支付龍頭萬事達卡等兼具防禦與創新的企業；最後是追求長期績效：持續布局AI、科技與消費相關產業，把握長期成長趨勢。

專家強調，雖然關稅大戰帶來短期挑戰，但長期趨勢仍在美股成長股與AI產業。「打不過就加入他，順勢而為、搭配專業團隊，投資人才能抓住在波動中穩健前行的機會。」



