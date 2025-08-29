正德海運逾八成船隻簽長約　平均毛利率38.49%同業之冠

▲正德海運董事長蔡邦權(中)與公司高階在線上法說會上。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德海運(2641)今(29)日舉辦法說會，公司方面指出，公司船隻87%簽署長約，餘簽短約，平均毛利率約38.49%，居同業之冠，獲利穩定，下半年獲利估小幅成長；美國對大陸建造船舶額外收取的港口費，因不包括8萬噸以下中小型船，公司僅有3艘船受影響；匯率部分因公司收入是美元，支出95%是美元，達到自然避險，今年上半年有3600萬匯兌利益。

蔡邦權指出，公司在民國103年股票上市，資本額從9億提高到73億元，載重從10萬噸增到100萬噸，總資產從20億提高到130億，股利配發需考慮公司投資與發展，無法給一定的配發率。

正德目前有22艘船，去年上半年交了兩艘新船，今年上半年交3艘新造船與3艘標購到的現成船，讓公司去年至今營收成長約五成，也將讓下半年業績有更好的表現，明年第一季與第二季各有1艘船換約，估計可提升獲利。另明年兩艘舊船出售可添獲利，也夠支應資本支出。

公司董事長蔡邦權指出，公司船隻雖都簽長短約，烏克蘭重建是十年計畫，會陸續因租約到期可以享受到重建利益。

正德今年上半年合併營收10.56億元，年增34.68％，營業毛利4.06億元，年增11.05％，歸屬母公司稅後淨利2.93億元，年增8.53％，EPS0.93元。

公司董事會日前已通過訂造5艘1.75萬噸多用途(MPP)船型船舶，預計今年第三季就可下訂，預計明、後年分別交船，該型船可載運貨櫃、風電葉片、遊艇與散裝貨等，是多樣化物品靈活船型，可受益於全球重件物流需求回溫，自2021年起租金明顯上揚趨勢。船隻已洽妥新加坡租家5-10年長約。