談財經內閣挑戰　黃志芳表示貿協將用更新穎的數位AI來做行銷

▲貿協董事長黃志芳(右)帶著兒子(左)一起參加貿協家庭日，還一起玩角色扮演。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今(29)日被媒體問到內閣改組後財經部分的挑戰，表示他想行政院團隊都已做最好的準備，貿協方面將持續協助微型中小企業發展，加強企業從事國際行銷，分散市場，並用更新穎的數位AI來做行銷，包括未來新的商業模式，讓企業未來更有競爭力。

黃志芳指出，貿協與相關公協會與業者一直維持緊密聯繫，了解業者需求並共同探討未來面臨的全球關稅挑戰。貿協隨時備戰，相信所有同仁都已做好準備，他也對貿協同仁表現深以為榮。

他指出，像8月8日大阪世博會的「TECH WORLD館」展館日，貿協團隊全體總動員，安排舞鈴劇場演出，有80多國館長、副館長與駐日代表，與1千多位日本民眾觀賞演出，全場滿座，觀眾都表示非常感動。

接著美國台灣形象展本月14日在美國德州達拉斯登場，邀請到1百多家台灣企業參展，包括鴻海、英業達、仁寶等大廠，美國朋友與僑胞也都表示非常讚嘆，認為是台美產業連結與感性對話，活動辦得淋漓盡致，極力把台灣推向國際舞台，這些都是貿協員工的功勞，今日貿協舉辦家庭日，也就是要感謝辛苦的同仁。