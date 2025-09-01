搶買00940後悔了！內行揭「最易上鉤的幻術」：真的月月領好開心嗎

▲有網友後悔買00940了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

00940上市前，就有不少投資人認為其有「錢」途。不過，近日就有網友坦言自己很後悔買了00940，同時不知是否該認賠殺出？對此，不敗教主陳重銘便直言，「海水退去了，才知道誰在裸泳！」同時提醒投資人，過去的數據都「僅供參考」，這也是投資人最容易上鉤的幻術。

有網友買了00940後，因為帳面虧錢，所以為此感到後悔，並猶豫是否要認賠殺出？其中就有人說自己因為「卡太久」，所以索性賣掉，賠了1萬5000元。

陳重銘在臉書發文指出，其實「卡太久」這3字就是關鍵，因為時間是不等人的，「如今大盤都創下新高了，00940卻還在破發啊」。至於為何參加00940申購的人會被套住？他便點出投資人最容易上鉤的幻術，即「過去回測」。

陳重銘解釋，00940上市前的宣傳資料指出，其追蹤的「台灣價值高息指數」在過去回測中，平均殖利率高達8.6%。但「因為指數大都是回測過去5年，2019年時大盤指數還不到1萬點，回測出來的殖利率自然就會比較高。然而在2024/4/1上市的00940，大盤已經達到2萬多點，上漲一倍之後怎麼可能維持過去的高殖利率？」因此陳重銘強調，「過去的數據都是『僅供參考』」。

接著陳重銘表示，既然數回測殖利率是8.6%，若用10元發行價來計算，一年共配發0.86元，等於平均每月配發0.072元，「然而目前每股配息僅0.04元，一張只能領到40元股利，扣掉銀行10元匯費只剩下30元，你真的『月月領息好開心』嗎？」

陳重銘直言，投信要的是規模越大越好，以收到更多經理費，因此一定會將產品包裝到讓人口水直流，「其實啊，過去5年的股票表現都已經有數據，要設計出一檔新ETF，『指數回測』的報酬率跟殖利率，都高到嚇死你，並非難事喔」。