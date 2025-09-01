川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

▲川普關稅重擊，台灣無薪假實施家數來到118家，逾3055名勞工受影響。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國對等關稅持續干擾就業市場，勞動部今（1）日公告最新無薪假影響人數高達3055人，較前次公告增667人，整體減班休息統計上，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，續創今年新高。

勞動部公告，受美國關稅影響的通報實施減班休息家數118家，人數3055人，比上期增加45家，增加667人。

而在勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計245家，實施人數4863人。與上次統計相比，本次家數增加54家，人數增加929人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下。

勞動部指出，製造業仍是減班休息大宗，製造業總共實施減班休息191家，實施人數4479人，比上次增加45家，人數增加889人。若進一步分析，製造業下的金屬機電工業，實施家數156家，實施人數3685人為多；而金屬機電工業下的機械設備製造業，實施家數92家，人數2045人，這次有2家中型企業通報實施，有家110人的鑽孔機械業者首次通報，主要產品外銷北美，另一家工具機製造業者則是因為客戶暫緩訂單，實施人數103人。

