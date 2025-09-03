永慶房屋「有薪福利假」看得到也休得到！每月最高休10天

財經中心／綜合報導

2025年受到國際貿易環境的變化，據人力銀行調查發現，65%企業認為關稅與經濟波動已對營運造成影響，38%企業已啟動或評估組織調整，還有12%企業已啟動調整薪資與福利制度。面對大環境不穩定，房仲第一品牌永慶房屋福利不縮水、不關店也不減薪，反倒提升經紀人員每月最低收入保障、增加休假天數，讓員工享有休假多、收入多的「雙多」優勢，更因此獲得2025亞洲最佳企業雇主金獎殊榮。

市場不穩定先照顧員工 永慶房屋推月排休10天福利

永慶房屋深信員工是企業最珍貴的資產，長期關注員工工作與生活平衡，今年推出的創新制度「月排休最高10天」的福利，除了每月例休7天外，達成工作目標即可加碼最多3天的「有薪福利假」，特休另外再計算，每月休假日已從7天提升到最高10天，為的就是讓員工在工作之餘有更多時間充電與陪伴家人。今年七月有超過6成的經紀人員獲得「有薪充電假」，顯示福利制度落實成效顯著，而非只是空談。

永慶房屋黃國一：「有薪福利假」讓我工作生活平衡

根據永慶房屋統計，近三個月共有超過4000人次的經紀人員獲得「有薪福利假」。4月、7月皆獲得三天「有薪福利假」的黃國一經紀人員分享，許多人認為業務責任制工時高，休假會不會影響業績。但永慶提倡團隊合作的工作模式，只要成交的過程有貢獻，都能分享到成果，所以在永慶房屋當業務可以安心休假，好好放鬆，達到工作生活平衡，充飽電後回歸上班更有動力。

永慶房屋近年也導入AI科技作業系統，推出「永慶AI智能教練」，幫助經紀人員在工作上快速聚焦重點、精準做對事情提升效率。黃國一分享，只要跟著AI智能教練的建議走，就可以更快的完成工作目標、獲得有薪福利假，同時完成客戶的請託，為自己爭取業績，實現「賺越多、假越多」！在永慶房屋團隊合作、AI協作的作業環境幫助下，讓房仲年資不到三年的黃國一，早已是百萬年薪一族，今年即使面對房市降溫依然表現穩健，也曾創下月收20萬的好成績。

高薪看得到！ 2024年業務平均月收入已逾10萬

除了完善的休假制度，永慶房屋在收入保障上同樣展現超越同業的競爭力。業務新人首有60萬元的收入保障，自第13個月起，今年最低收入保障由3.6萬元提升至3.8萬，業務底薪最高可達7.5萬元，業績獎金另計。永慶房屋人資部協理塗振宏說明，根據永慶房屋內部調查，任職一年以上的經紀人員平均月收年年提升，從2021年7萬元，2022、2023年上升到9萬元，2024年的平均月收入已逾10萬元！好的培訓制度幫助員工更快上手工作，做出好成績。

今年即使大環境不穩定，永慶房屋依然交出亮眼成績單，提升福利及保障，讓員工休假越多、收入越高，塗振宏協理補充，永慶房屋善用AI科技導入日常業務的作業系統，開發AI智能教練等系統輔助業務工作，給予建議方向，提升工作的執行力，增加成交機會，2025年上半年在雙北市已為6500組次消費者圓滿成家！

亞洲最佳企業雇主金獎得主 永慶用實際行動保障員工

在人資制度不斷進步的永慶房屋，今年連續第八年獲得亞洲權威人力資源期刊《HR Asia》年「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，是全台唯一獲獎的房仲企業，永慶致力為員工建立多元、包容與公平的職場環境，再獲頒「DEI特別獎」，塗振宏協理表示，獲國際肯定是對企業文化的讚譽，也是持續進步的動力，未來將持續優化福利制度，提供更多元的職涯發展機會，打造幸福、成就兼具的職場環境。