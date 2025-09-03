ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

關稅陰霾漸遠去　接下來9月降息熱錢再瘋狂奔騰

圖／先探投資週刊 提供

台股九月份有半導體展、軍工展，中小型股及高價股急速拉回，不過有基本面業績支撐，台股以個股表現為主，矽智財、探針、PCB上游及台積電大聯盟廠房興建、特化、設備耗材等輪漲持續；軍工股開始有個股飆漲，低基期業績股也有補漲機會。

文／方亞申

在美股八月份最後一個交易日大跌下，費半跌幅尤其重，導致台股九月第一個交易日也大跌，尤其以過去兩個月上漲最凶的ＰＣＢ族群，受到日本玻璃布大廠日東紡宣布，將斥資約一五○億日圓（約三一億台幣）於福島事業中心新建廠房，擴充特殊玻璃布產線，以因應生成式ＡＩ帶動的高速伺服器與先進封裝需求。新廠二○二六年十二月完工、投產，若全數配置於先端邏輯ＩＣ用低熱膨脹「T-Glass」，產能可望達到現行約三倍規模。日東紡一日股價大漲十％，但台股前陣子飆漲最凶的富喬、台玻股價大跌；這波領漲的ＣＣＬ台光電、金居、台燿、聯茂、金像電股價也全數重挫，使得ＰＣＢ族群全面拉回，進而影響到ＡＩ供應鏈相關族群如台達電、奇鋐、富世達、勤誠、貿聯ＫＹ、智邦等也劇烈回檔。

不過從日本同業股價角度來看，包括擴廠的日東紡織、上游供應銅箔的日本三井金屬股價都還在漲升趨勢中，台股短線強勁拉回，主要還是漲太多，只要拉回量縮價穩，還是有反彈機會。尤其國際大廠對於ＡＩ不遺餘力，不管是否轉向自製ASIC，整體產業趨勢向上不變，對於台股ＡＩ伺服器及供應鏈、台積電高階製程需求還是持續，台灣相關股只要業績續成長，拉回量縮後，依舊將持續盤堅。

輝達市值見到五兆美元？

美股迭創新高引來投資人獲利了結，輝達公布財報後股價下跌，加上邁威爾（Marvell）業績遜色、阿里巴巴研發新款ＡＩ晶片降低對輝達倚賴等消息面因素，科技類股跳水，拖累美股四大指數八月二十九日下跌。由於輝達、戴爾、邁威爾、惠普等ＡＩ相關供應鏈財報都已揭露，只剩博通九月五日公布財報，而已公布財報公司及展望，大都不如預期中強勁成長，ＡＩ成長動能減弱。邁威爾和戴爾上季業績未能令華爾街驚豔，股價單日分別狂瀉十八．六％和八．九％；主因是中國禁止企業採用輝達H20晶片，希望採用國產晶片，激勵寒武紀股價八月大漲一五○％以上；阿里巴巴的新ＡＩ晶片由大陸企業負責生產，降低對輝達倚賴，也是美國科技股漲升無力。

而九月十日蘋果發表新機、聯準會下旬將開會宣布降息幅度，都會影響美股走勢。且道指、標普月線連四紅，寫下一年來最長漲勢。那指全月上揚一．五八％，創下月線連五紅紀錄。進入九月份後變數增加，最新ＰＣＥ或核心ＰＣＥ，都明顯高於聯準會長期通膨率目標二％，幅度雖不大，但是否影響聯準會降息連貫性？

據統計，九月份是美股標普指數下跌機率最大的月份，下跌機率是一年當中唯一超過五成，且平均跌幅為○．六五％、那指上漲機率五五．五％，也是一年當中最低平均報酬率為負○．五四％。當指數來高檔時又遇九月份的確要小心。四大指數以月線為強弱參考。

ＡＩ相關股短線轉弱，不過按過去輝達財報公布後，股價下跌，但約一個月後又開始彈升恢復漲勢，畢竟輝達是全球以及美國主權基金及金融大鱷旗下基金主要持股對象，輝達見到五兆美元總市值有機會。

美股九月指數收紅機率較低，台股亦同，不過今年九月份台股較熱鬧，十日蘋果新機發表、十一至十二日摩根士丹利人工智慧論壇、十五至十七日瑞銀台灣企業論壇以及十八日台北航太暨國防展，接下來就是聯準會開會。

半導體展帶出供應鏈實力

蘋果將發表新iPhone系列、手錶及其他裝置；法人表示，蘋果供應鏈體系將是投資人關注焦點。今年或許不是太令人注意，但是有關明年可能推出的摺疊手機將是注意重點。

同樣在十日登場的SEMICON Taiwan國際半導體展，展會將涵蓋人工智慧、汽車與機器人半導體三大領域。輝達雖財報未如預期大幅成長，H20甚至未出貨中國，但該公司還是如計畫投單台積電新晶片；另一方面台積電在進入二奈米世代，帶動機器設備及耗材需求；先進封裝亦同；再者，美國撤銷三星、ＳＫ海力士等在陸晶片廠的豁免權，台積電不受影響，持續按計畫擴廠，所以這次台北設備展具有相當大參考意義，包括先進封裝設備廠、艾司摩爾、應材、萬潤、弘塑等台積電大聯盟大都參展，這些公司獲利都相當不錯，甚至進入千元股行列。先進封裝測試部分，像是京元電已經拚命添購新機台、加速擴產，第四季測試產能可望翻倍，訂單能見度甚至一路排到二六年。公司也把全年資本支出調高到三七○億元，寫下新紀錄，僅次於日月光投控，並積極插旗新加坡，同一時間，台積電的CoWoS/CPO技術推進，也同步刺激封測與「探針卡三雄」行情，進入二奈米探針使用率更高。隨著先進封裝需求不斷擴大，加上AI/HPC與高頻寬記憶體帶動測試標準提升，探針卡三雄後勢依舊強勁。外資調升旺矽、穎崴、精測動作一波波。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2368期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

國防預算大增「擬增自殺無人艇」　造船三雄受利多激勵大漲

國防預算大增「擬增自殺無人艇」　造船三雄受利多激勵大漲

國防預算今年大幅提升，並首度將無人艇列入採購項目。市場傳出，軍方近期將釋出規模逾百億元的標案，計畫採購1,320艘自殺無人艇，每艘造價估計新台幣千萬元起。受到利多激勵，「造船三雄」台船（2208）、中信造船（2644）與龍德造船（6753）可望角逐商機，消息帶動三家公司股價全面上揚。

2025-09-03 15:09
散裝運輸淡季不淡　慧洋8月營收14.92億元、每股稅前盈餘0.8元

散裝運輸淡季不淡　慧洋8月營收14.92億元、每股稅前盈餘0.8元

慧洋海運（2637）今日公告2025年8月合併營收為新台幣14.92億元，並同步公告自結獲利，由於今年南美穀物收成延遲及產量創新高，帶動散裝運輸淡季不淡，慧洋8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，同時本月亦認列一艘處分船舶利益，稅前淨利為5.94億元，自結每股稅前盈餘為0.80元，累計前8月合併營收為新台幣101.79億元，營業淨利16.08億元，稅前盈餘11.69億元，自結每股稅前盈餘1.57元。

2025-09-03 15:00
台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

ETF市場蓬勃發展，主動式ETF也加入發行之列，截至2025年8月29日，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元，主動統一台股增長（00981A）規模破200億元，進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）在內共8檔受益人數逆勢創高，整體表現來看，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見出台股主動式ETF已然成為投資人新寵。

2025-09-03 12:03
台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

針對美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部今日表示，評估不影響整體產業競爭力，並將持續關注，並提出五點說明。不過根據台積電年報資料，台積電中國廠營收占比僅約2%，對整體營收影響相對較小，台積電股價今日也在平盤附近震盪。

2025-09-03 10:16
PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB族群銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）分盤交易出關兩個交易日，呈現多空對戰，開盤不到半個小時，富喬成交量達4萬多張，成交金額逼近30億元，而金居成交量也逼近4萬張，成交金額達85億元，兩檔合計成交金額破百億元，成為上櫃人氣股。

2025-09-03 10:06
金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

根據報導全球性的金融與大宗商品媒體《Kitco News》指出，過去兩年，黃金市場持續上漲，央行需求在推動黃金市場上漲勢頭和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用，這也是自 1996 年以來，央行儲備中的黃金持有量首次超過美國國債。

2025-09-03 09:58
金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

受市場預料美國聯準會（Fed）降息機率升高，避險資金退出股票與長期政府公債轉向黃金商品，國際金價期、現貨雙創新高，不但現貨黃金衝至每盎司3540.04美元新高，期金報價已突破每盎司3610美元，再刷新天價。

2025-09-03 09:46
房貸荒未解　央行否認找國銀喝咖啡

房貸荒未解　央行否認找國銀喝咖啡

媒體報導，為了解決房貸荒問題，中央銀行近期再找國銀「喝咖啡」。不過央行表示，並無喝咖啡一事；央行將持續追蹤銀行自主管理改善方案，目前執行至第2季，計畫將執行至今年第4季，會再來檢視成果。

2025-09-03 15:54
嘉里大榮聚焦低溫物流與科學城發展　加速低碳永續轉型

嘉里大榮聚焦低溫物流與科學城發展　加速低碳永續轉型

嘉里大榮物流(2608)今(3)日舉行2025年上半年業績發表會，集團合併營收達新台幣63.19億元，較去年同期成長3.8%，展現穩健的經營成果，但因電價調漲及勞動市場人力缺口擴大，經營成本持續攀升，歸屬母公司權益稅後純益為4.73億元、EPS1.01元，分別年減10.3%與10.6%。

2025-09-03 15:33
慧洋自結8月稅前EPS0.80元　處分海岬型船將貢獻EPS約0.3元

慧洋自結8月稅前EPS0.80元　處分海岬型船將貢獻EPS約0.3元

慧洋-KY(2637)今(3)日公告2025年8月合併營收為新台幣14.92億元，由於今年南美穀物收成延遲及產量創新高，帶動散裝運輸淡季不淡，8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，同時本月亦認列一艘處分船舶利益，稅前淨利為5.94億元，自結每股稅前盈餘為0.80元。

2025-09-03 15:21

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

「爽中7張發票」全無效！國稅局點名1類人：主動免罰

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

結婚拿父母2352萬大紅包　一招免稅

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

丈夫打工到68歲猝逝！全職主婦「犯1大錯」慘陷困境

金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

水五金廠商做四休三　經濟部急端3招

金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

