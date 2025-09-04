ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

服務做到心坎裡　永慶房屋陳翊昇店長收穫客戶滿滿好評

服務做到心坎裡 永慶房屋陳翊昇店長收穫客戶滿滿好評（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋陳翊昇店長用誠實專業和暖心服務，贏得消費者的心。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

年僅33歲的永慶房屋陳翊昇店長，憑藉「誠實專業＋暖心服務」闖出自己的口碑，成為天母房產專家。陳翊昇店長用實力證明，房地產這一行，不只比的是年資經驗，更是用心。陳翊昇店長表示，買賣房屋對大多數人來說，是人生中最重要的決定之一。既然客戶願意信任他、把大事交付給他，他就一定會用100%的專業與細心回應。

專業加細心 展現房仲真價值
曾有一次，屋主只是想詢問售屋建議，陳翊昇店長就花了一個多小時，不僅仔細說明售屋流程、分析市場行情、盤點售屋的注意事項，更建議後續的售屋規劃，讓屋主驚訝的說：「陳翊昇不只是買賣屋的房仲，更是幫忙規劃未來生活的專業顧問！」

售屋過程中，陳翊昇店長也展現出超強專業。例如某屋主的房屋是兩戶打通的格局，卻仍保有兩個門牌。陳翊昇店長指出，若沒有進行門牌合併，會被視為一次出售兩間房屋，在第七波選擇性信用管制下，客戶買第二戶的房貸額度會被限縮至5成，將影響買方的貸款申請，也影響屋主的售屋規畫。陳翊昇店長趕緊提醒屋主，更主動協助屋主處理門牌合併的各種行政流程，讓門牌合併順利完成。

除了專業，陳翊昇店長也提供貼心細膩的房地產服務。由於屋主的房屋屋齡已大，有漏水、鋼筋外露的狀況，陳翊昇店長不僅安排專業技師至現場評估修繕費用給屋主參考；更在每次客戶的實地賞屋之前，都提早抵達清理積水、打開門窗促進通風，讓房屋保持整潔乾淨狀態，也誠實向客戶告知房屋漏水狀況，避免可能產生的糾紛。

客戶盛讚：售屋交給他 過程輕鬆又安心
在專業和細心的雙重加乘下，短短一個月之內，陳翊昇店長就順利幫房屋找到有緣人，讓屋主非常開心。屋主透漏，他不是第一次賣房子，但卻是第一次遇到如此細心的房仲。過去幾次的賣房經驗，其他房仲接到委託後都愛理不理，只會要求他降價出售，也不會提供任何建議，讓他覺得自己像被房仲放生。

但陳翊昇店長卻不一樣，不管遇到什麼小細節都會回報。如果出現問題，也會帶著解決方案。陳翊昇店長的細膩，不僅幫助屋主解決各種疑難雜症，每個重要的決策，也都會讓屋主充分做決定，使售屋過程輕鬆又安心，也讓屋主在網路上大力為陳翊昇店長的專業細心做宣傳。

服務的最高境界：量身打造客戶服務
陳翊昇店長表示，要成就頂尖的房仲，要先把自己變成客戶。陳翊昇店長分享，因為擁有專業，許多房仲會覺得自己的建議才是最好的，卻忽略了客戶的處境和背後考量，進而發生摩擦。因此陳翊昇店長在提供專業的房地產建議時，他都會要求自己從客戶的角度出發，反思自己給出的建議和解決方案，是不是客戶需要的。

「我會從互動中去了解客戶的喜好和習慣，把自己的服務打造成客戶喜歡的模式。」陳翊昇店長舉例，有些客戶對房屋買賣較沒有經驗，他便會仔細地跟客戶分析每一項流程，有進度也會隨時回報給客戶，讓客戶安心。有些客戶工作繁忙，他就會記錄下客戶有空的時間，精準簡要地回饋進度與建議，讓客戶不被過度打擾，同時也有完整的時間吸收陳翊昇店長的建議，做出適合自己的決策。

服務做到心坎裡 永慶房屋陳翊昇店長收穫客戶滿滿好評（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋陳翊昇店長分享，要成就頂尖的房仲，要先把自己變成客戶，反思自己給出去的建議。（圖／永慶房屋提供）

憑藉著專業和貼心的房仲服務，入職永慶房屋僅7年的陳翊昇店長已經贏得許多業績獎項，成為天母首屈一指的房產顧問。陳翊昇店長表示，這些榮譽背後，都是來自客戶們的信任，讓他服務起來更有使命感。未來，他也會保持著永慶房屋「先誠實再成交」的精神，用專業和貼心打造客製化服務，為每一位客戶圓滿購售屋夢想。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

推薦閱讀

禾榮科申購夯！抽中一張有望現賺25萬元　首日就破7萬筆參與

禾榮科申購夯！抽中一張有望現賺25萬元　首日就破7萬筆參與

專注於癌症精準治療領域，由漢民投資的禾榮科技（7799）預計9月中旬掛牌上市，3日起開放申購，根據證交所統計昨日申購資料，第一天就有70911筆參與，按照昨日均價850元及承銷價600元換算，一張就有25萬元的價差，也因此申購首日就凍結資金破600億元，總申購數也有望破10萬筆，按釋出張數2843換算，種籤率可能只有2%。

2025-09-04 10:33
PCB概念股3妖短多下車！台玻關禁閉今屆滿　富喬續拉回整理

PCB概念股3妖短多下車！台玻關禁閉今屆滿　富喬續拉回整理

PCB概念股今（4）日仍是台股交投重心，其中仍處於5分鐘一盤分盤交易關禁閉台玻（1802），將於今4日屆滿，明（5）日出關，短多資金有先行撤出跡象，台玻股價從29.15元直接殺到盤下27.5元，跌幅逾5%，銅箔廠金居（8358）平盤上下游走、玻纖布富喬（1815）繼續回挫。

2025-09-04 10:17
房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營建股11檔亮燈

房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營建股11檔亮燈

市場傳出行政院即將在今（3）日拍版大開房貸水龍頭，解決限貸荒，超過11檔營建股盤中漲停歡呼，房仲專家則提醒，《銀行法》72-2天條雖放寬，但央行總量管制後手還沒放開，需要進一步觀察。

2025-09-04 10:43
41萬股民等到了！00713填息達陣　近4季度首見

41萬股民等到了！00713填息達陣　近4季度首見

台股盤中飆漲逾289點最高衝抵24389.35點，擁有逾41萬股民元大台灣高利低波ETF（00713）今（4）日股價走高51.65完成填息，最近一季00713配息1.1元，歷時77個日歷日，為近四個季度以來首度填息。

2025-09-04 11:21
宏碁攜手輝達推AI迷你工作站　漲停鎖死逾5萬張排隊等著買

宏碁攜手輝達推AI迷你工作站　漲停鎖死逾5萬張排隊等著買

PC品牌大廠宏碁（2353）搭上輝達AI熱潮，推出內建輝達GB10超級晶片 AI迷你工作站，今（４）日股價受此激勵，開盤直接跳空漲停鎖死，至上午10點50分，逾5.3萬張排隊等著買。

2025-09-04 11:01
國防利多激勵軍工股強漲　台船、龍德造船拉漲停

國防利多激勵軍工股強漲　台船、龍德造船拉漲停

在國防預算大幅提升利多帶動下，軍工股今日再度飆漲，台船（2208）、亞航（2630）以及龍德造船（6753）都拉漲停，中信造船（2644）也有14.2%的漲幅，漢翔（2634）也上漲6.5%，股價最高來到71.5元。

2025-09-04 10:55
賭Fed降息！債券ETF受益人數連四紅　10檔人氣排行一表看

賭Fed降息！債券ETF受益人數連四紅　10檔人氣排行一表看

根據集保中心公布的8月29日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上週增加43人，是連續4周呈現淨增加，不過整體今年來還是減少14萬9804人，總受益人來到195萬1149人。觀察上周債券ETF受益人增加最多前十名，其中以群益投資級電信債(00722B)增加最多，整體來看，產業債、非投等債、美債長債相對受投資人青睞，以公司團隊人氣來看，群益投信旗下有三檔群益投資級電信債(00722B)、群益優選非投等債(00953B)、群益25年美債(00764B)上榜買氣最旺，其次元大、國泰有兩

2025-09-04 10:25
TISA一關鍵機制　解決投資最大痛點

TISA一關鍵機制　解決投資最大痛點

TISA帳戶採「定期定額」機制，是否真能達成長期理財目標？以相同訴求的「好好退休」專案基金為例，即使遭遇新冠疫情、俄烏戰爭、關稅戰與新台幣升值等事件衝擊，成立至今定期定額平均報酬率仍有21.9%，並以台股基金類型最亮眼，平均報酬率47%、年化超過10%，顯示長期紀律投資的穩健成果。

2025-09-04 10:00
台積電漲10元至1170　台股漲250點站上24300

台積電漲10元至1170　台股漲250點站上24300

美股4大指數有漲有跌，台股今（4日）以24235.27點開出，指數大漲134.97點，漲幅0.56％。隨後漲勢擴大，上漲逾250點衝上24300點。

2025-09-04 09:03
關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

台美關稅談判不順，財信傳媒董事長謝金河以「一個小台灣對美貿易居然超過印度」老謝認為，一直以來，我們都覺得台灣是蕞爾小國，如果拿進出口數據，台灣可以說是完勝印度。

2025-09-04 08:54

讀者迴響

熱門新聞

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

結婚拿父母2352萬大紅包　一招免稅

台灣真正的股王！　還原分拆股價逾5000元

國際金價飆天價！飾金每錢13380元未破紀錄　業者嘆：新台幣太強

今彩539頭獎一晚開4注　每注分600萬

盧超群：2040年台灣半導體營業額可達兩兆美元　如果電力能配合

全職玩當沖　大咖前輩「打破2迷思」：散戶買0050就好

「爽中7張發票」全無效！國稅局點名1類人：主動免罰

東亞經濟協會攜陽明交通大學　建立台日半導體產學合作里程碑

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366