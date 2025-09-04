服務做到心坎裡　永慶房屋陳翊昇店長收穫客戶滿滿好評

▲永慶房屋陳翊昇店長用誠實專業和暖心服務，贏得消費者的心。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

年僅33歲的永慶房屋陳翊昇店長，憑藉「誠實專業＋暖心服務」闖出自己的口碑，成為天母房產專家。陳翊昇店長用實力證明，房地產這一行，不只比的是年資經驗，更是用心。陳翊昇店長表示，買賣房屋對大多數人來說，是人生中最重要的決定之一。既然客戶願意信任他、把大事交付給他，他就一定會用100%的專業與細心回應。

專業加細心 展現房仲真價值

曾有一次，屋主只是想詢問售屋建議，陳翊昇店長就花了一個多小時，不僅仔細說明售屋流程、分析市場行情、盤點售屋的注意事項，更建議後續的售屋規劃，讓屋主驚訝的說：「陳翊昇不只是買賣屋的房仲，更是幫忙規劃未來生活的專業顧問！」

售屋過程中，陳翊昇店長也展現出超強專業。例如某屋主的房屋是兩戶打通的格局，卻仍保有兩個門牌。陳翊昇店長指出，若沒有進行門牌合併，會被視為一次出售兩間房屋，在第七波選擇性信用管制下，客戶買第二戶的房貸額度會被限縮至5成，將影響買方的貸款申請，也影響屋主的售屋規畫。陳翊昇店長趕緊提醒屋主，更主動協助屋主處理門牌合併的各種行政流程，讓門牌合併順利完成。

除了專業，陳翊昇店長也提供貼心細膩的房地產服務。由於屋主的房屋屋齡已大，有漏水、鋼筋外露的狀況，陳翊昇店長不僅安排專業技師至現場評估修繕費用給屋主參考；更在每次客戶的實地賞屋之前，都提早抵達清理積水、打開門窗促進通風，讓房屋保持整潔乾淨狀態，也誠實向客戶告知房屋漏水狀況，避免可能產生的糾紛。

客戶盛讚：售屋交給他 過程輕鬆又安心

在專業和細心的雙重加乘下，短短一個月之內，陳翊昇店長就順利幫房屋找到有緣人，讓屋主非常開心。屋主透漏，他不是第一次賣房子，但卻是第一次遇到如此細心的房仲。過去幾次的賣房經驗，其他房仲接到委託後都愛理不理，只會要求他降價出售，也不會提供任何建議，讓他覺得自己像被房仲放生。

但陳翊昇店長卻不一樣，不管遇到什麼小細節都會回報。如果出現問題，也會帶著解決方案。陳翊昇店長的細膩，不僅幫助屋主解決各種疑難雜症，每個重要的決策，也都會讓屋主充分做決定，使售屋過程輕鬆又安心，也讓屋主在網路上大力為陳翊昇店長的專業細心做宣傳。

服務的最高境界：量身打造客戶服務

陳翊昇店長表示，要成就頂尖的房仲，要先把自己變成客戶。陳翊昇店長分享，因為擁有專業，許多房仲會覺得自己的建議才是最好的，卻忽略了客戶的處境和背後考量，進而發生摩擦。因此陳翊昇店長在提供專業的房地產建議時，他都會要求自己從客戶的角度出發，反思自己給出的建議和解決方案，是不是客戶需要的。

「我會從互動中去了解客戶的喜好和習慣，把自己的服務打造成客戶喜歡的模式。」陳翊昇店長舉例，有些客戶對房屋買賣較沒有經驗，他便會仔細地跟客戶分析每一項流程，有進度也會隨時回報給客戶，讓客戶安心。有些客戶工作繁忙，他就會記錄下客戶有空的時間，精準簡要地回饋進度與建議，讓客戶不被過度打擾，同時也有完整的時間吸收陳翊昇店長的建議，做出適合自己的決策。

▲永慶房屋陳翊昇店長分享，要成就頂尖的房仲，要先把自己變成客戶，反思自己給出去的建議。（圖／永慶房屋提供）

憑藉著專業和貼心的房仲服務，入職永慶房屋僅7年的陳翊昇店長已經贏得許多業績獎項，成為天母首屈一指的房產顧問。陳翊昇店長表示，這些榮譽背後，都是來自客戶們的信任，讓他服務起來更有使命感。未來，他也會保持著永慶房屋「先誠實再成交」的精神，用專業和貼心打造客製化服務，為每一位客戶圓滿購售屋夢想。