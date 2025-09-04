禾榮科申購夯！抽中一張有望現賺25萬元　首日就破7萬筆參與

▲禾榮科技總經理沈孝廉(中）與經營團隊。（圖／禾榮科提供）

記者高兆麟／台北報導

專注於癌症精準治療領域，由漢民投資的禾榮科技（7799）預計9月中旬掛牌上市，3日起開放申購，根據證交所統計昨日申購資料，第一天就有70911筆參與，按照昨日均價850元及承銷價600元換算，一張就有25萬元的價差，也因此申購首日就凍結資金破600億元，總申購數也有望破10萬筆，按釋出張數2843換算，種籤率可能只有2%。

禾榮科憑藉其在加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）領域的領先地位與全方位解決方案，正積極布局全球市場。BNCT是一種高選擇性、低副作用的癌症精準治療技術，透過中子束與癌細胞內的硼-10元素反應，產生高能帶電粒子，精準摧毀癌細胞，且充分保護周圍正常組織，對於腦瘤、頭頸癌、黑色素瘤等難治性腫瘤展現出突破性的治療潛力。

禾榮科的AB-BNCT（加速器型硼中子捕獲治療）系統開發，整合自清華大學與工研院之關鍵專利與技術，成功打造從：場域評估、中子系統設計、設備（硬體）建置、軟體提供、藥物提供、維修維護的「癌症精準治療生態系」一條龍服務，是目前全球唯一能提供全套 BNCT 解決方案的業者。

在技術實力方面，禾榮科AB-BNCT系統擁有數項關鍵優勢，包括全球領先的超熱中子產生效率、精準中子束控制系統、自動換靶與高自由度患者定位系統設計，並整合多項安全防護設計以符合國際醫療器材規範。同時，其開發之治療用含硼藥物BPA已具備臨床實績，診斷用FBPA核醫診斷藥物可進一步支援治療評估與個案預測，有效強化臨床治療成效。此外，禾榮科的AB-BNCT系統擁有全球領先的超熱中子產生效率，為他國競品數倍以上，整體系統效能已達國際領先地位。

根據市調機構GII指出，全球放射治療市場需求預計將從2023年的80.3 億美元增至2032年近239.7億美元，2024-2032 年研究期間複合年成長率為 12.92%。BNCT 雖仍處於早期階段，但隨著技術成熟與臨床成果累積，正逐步從研究型療法轉化為臨床常規應用，有望成為放射治療主流技術之一，並成為推動整體市場擴張的核心動能。

目前全球BNCT裝置數量已從2020年的28座增至2024年的35座，預期未來有更多國規劃新增BNCT中心。其中亞洲市場扮演關鍵角色，日本率先核准 BNCT醫療設備，臺灣亦於近年成功自主研發並投入臨床試驗，展現亞洲作為技術擴展先行區的潛力。

禾榮科掌握亞洲市場先行者定位，積極布局全球市場，短期將鞏固台灣設施佈局與臨床證據，強化治療實績與技術信任度；中期將以新加坡、泰國與越南等亞太新興市場為主要推進區域，透過策略聯盟與示範中心複製臺灣成功模式；長期目標則是推向歐美市場，爭取當地法規認證與商業落地，朝全球BNCT領導品牌邁進。