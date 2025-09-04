ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國防利多激勵軍工股強漲　台船、龍德造船拉漲停

▲▼龍德造船工業股份有限公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲龍德造船。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

在國防預算大幅提升利多帶動下，軍工股今日再度飆漲，台船（2208）、亞航（2630）以及龍德造船（6753）都拉漲停，中信造船（2644）也有14.2%的漲幅，漢翔（2634）也上漲6.5%，股價最高來到71.5元。

國防預算今年大幅提升，並首度將無人艇列入採購項目。市場傳出，軍方近期將釋出規模逾百億元的標案，計畫採購1,320艘自殺無人艇，每艘造價估計新台幣千萬元起，利多消息一出，軍工股近日強漲，特別是造船三雄股價都繳出好表現。

台船今日拉漲停，股價上漲2.05元至22.65元，龍德造船也拉漲停，股價上漲15.5元至174元。中信造船也上漲逾14%，股價最高來到131元。

另外，飛機維修廠亞航同樣漲停，股價上漲7.2元至79.9元，

台船表示，公司今年發表自研無人船「奮進魔鬼魚號」（Endeavor Manta），並將於9月18日登場的台北國際航太暨國防工業展正式亮相。公司具備完整製造量能，市場看好台船將積極爭取軍方無人艇訂單，能隨時投入生產，全力配合軍方需求。

中信造船與龍德造船也同步擴充產能，為搶進無人艇市場做準備。業界指出，無人艇製造速度快，加上國內造船廠商已具備成熟生產能力，一旦軍方需求確立，將可迅速啟動量產，整體造船產業鏈均有望受惠。

胡瓜鼓勵小禎減肥「豪給380萬」　罕說心裡話：很驕傲！

