房貸「水龍頭」開不夠！銀行曝：公公過關　惡婆婆央行續盯

▲民眾賞屋示意照。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

行政院今（4）日大動作宣布放寬房貸「水龍頭」，將名下無房產首購族的「新青安」房貸放款排除在銀行法72-2條「授信天條」計算門檻，不動產圈歡騰，但銀行主管私下指出，政策只有「開放一半」，公公（金管會）過關了，但惡婆婆央行不動產授信集中管制的規定還在盯，一樣放不了款。

銀行主管私下指出，目前放款兩道「大魔王」，其一就是《銀行法》72-2規定，不動產授信不能超過存款、金融債總額的30%，9月起新青安放款案件不會併入「不動產授信總額」的分子計算，對銀行授信意願會有放寬空間。

「可是央行不動產集中度沒有解開啊！」銀行主管透露，央行對不動產集中度40%管控與金管會管轄的《銀行法》不同，「央行那個都是喝咖啡喝出來的，逼銀行按時回報不動產集中度管控，沒有排外空間。」

銀行主管認為，行政院要照顧首購族，應該要再推央行一把，若是不動產授信集中度不排除新青安，在「惡婆婆」央行的緊盯下，銀行還是放不了款。

民營銀行主管也坦言，「央行發給各銀行的表格填快一年了都一樣，沒有表外排除的空間。」對照行政院要金管會放寬銀行法72-2的措施，目前金融規範已陷入「一國兩制」的局面，金管會政策有放寬，但央行在總量管制和收支比壓力下，銀行不敢做，客訴只會更多、更煩人。

新青安過去是總統賴清德競選時的政見，為了落實照顧青年購屋成家，政府、銀行提供利息補貼，上路以來廣受好評，更一度成為八大官股銀行眼中的「業績」。

但在央行對不動產總量管制下，「業績變業障」官股銀行中只剩下100%政府持股的台銀、土銀單月受理件數破千件，其餘有官民共治銀行紛紛出招閃避，華南銀行更是數月出現超過10家以上分行受理件數「抱蛋」的離奇現象。

「銀行開門做生意，是要賺大錢的，不會想要照顧社會。」銀行主管坦言，土建融利率3.1%起，一般房貸利率喊上3%，新青安、公教人員貸款利率在2.15%~2.185%左右，相較之下「新青安根本不甜」沒有銀行願意當傻瓜不賺大錢賺小錢，這也是央行總量管制下，銀行被迫做出的選擇。