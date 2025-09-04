放寬不動產放款天條　金管會：確保符合5P資料自住客權益

▲金管會示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

行政院會今（4）日拍板定案自9月1日起，「新青安」申貸不占用《銀行法》72-2不動產放款上限，金管會銀行局童政彰認為，公股行庫已做好風險管控措施，過去一段間過濾「新青安」案件，已經追回5000件、1億元，此次鬆綁，銀行辦理「新青安」貸款案件9月1日後撥款者不計入銀行法第72條-2限額，主要確保符合銀行5P審核無自用住宅民眾的購屋權益。

對於「新青安貸款」排除《銀行法》72-2不動產放款，金管會主委彭金隆表示，新青安已回歸自住本質，鬆綁是為滿足首購族需求，應該不會讓炒房捲土重來。

將「新青安」排除銀行放款量能將釋出多少貸款量？童政彰說明，目前8家公股行庫中，以合庫比例較高已達28.3%，過去公股行庫每月平均有300～500億元，至於民銀銀行72-2額度相較寬裕，比較沒有有限貸問題。

此外，金管會也指出，經跨部會協商並取得共識，考量財政部針對「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」已要求公股銀行強化各項徵審措施，包括新增借款人限貸一次的規定，並持續督導公股銀行全面檢視相關貸款管理機制，落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，以確保依「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」辦理的貸款，符合購屋自住的政策目的。

金管會再次重申，銀行應建立妥適的金融商品銷售文化及法令遵循制度，辦理房屋貸款業務時，不得以購買房貸壽險商品做為貸款的搭售條件或於貸款過程中不當勸誘，金管會將透過日常監理及金融檢查，督導各銀行落實執行。