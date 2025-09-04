經長龔明鑫盼最低工資凍漲　勞長洪申翰首回：資方想法

▲勞動部長洪申翰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳瑩欣／台北報導

最低工資審議會即將於9月下旬召開，新任經濟部長龔明鑫盼最低工資凍漲，引發勞團與社會關注。對此，勞動部長洪申翰今（4）日首次公開回應，強調經濟部是「傳遞資方的想法」，最低工資調整仍須依循法定程序，並納入勞資政學四方意見進行通盤審議。

龔明鑫日前與產業公協會座談後表示，鑑於今年經濟結構變化，過去調整最低工資所採用的計算公式「在今年似乎不太適當」。

▲經濟部長龔明鑫(圖前排右2)、次長江文若(圖前排右3)、賴建信(圖前排右1)率各單位長官出席經濟部114年「中元祈福祭典」。（圖／記者湯興漢攝）

龔明鑫當時指出，雖然上半年經濟成長表現亮眼，但成長動能主要集中在高科技產業，許多中小企業與傳統產業仍承受壓力，加上全球對等關稅挑戰升溫，對調薪幅度應審慎評估。他表示，經濟部將向行政院及勞動部反映相關意見，認為不應機械式套用過去的調整公式。

洪申翰今日在主持《育嬰留停照顧彈性化》新制記者會時回應，強調勞動部作為最低工資審議的主責機關，將依照法定程序，充分掌握經濟數據與社會情勢，並彙整各界聲音後進行綜合評估。他重申：「每年最低工資的調整，都是勞資政學四方共同討論的結果，不會由單一部會主導。」

根據制度設計，最低工資審議會由21位委員組成，包含勞、資、政府及學者四方代表，其中經濟部即為政府方代表之一，具備提出意見的法定權限。

值得注意的是，主計總處近期將2025年GDP成長率預測上修至4.45%，CPI年增率則為1.76%。若延續「CPI足額反映、經濟成長共享」的調整原則，明年最低工資調幅可能達4%，預料將成為勞資雙方攻防焦點。