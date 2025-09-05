航港局全額補助遊艇及小船裝設AIS　確保船舶航行安全

▲航港局本次全額補助AIS設備。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升海上事故搜救效能並加強船舶避碰能力，交通部航港局於今年5月2日發布「交通部航港局補助全長未滿12公尺自用遊艇與動力帆船及總噸位未滿20之小船裝設船舶自動識別系統船載台作業要點」，補助期限至115年6月底止，未來將強制要求所有遊艇及小船必須裝設AIS並列入法定檢查項目，該局提醒相關船隻儘快安裝。

航港局說明，本次補助計畫將全額補助符合條件的小船、自用遊艇及動力帆船裝設船舶自動識別系統船載臺(簡稱AIS)，預計補助對象約4,609艘船舶，，AIS可自動發送船舶位置、航向、船速等動態資訊，並同步交換船名、水上行動業務識別碼(簡稱MMSI)等資料，有效強化船舶間識別與通聯能力，是提升航行安全與搜救效率的重要工具。

航港局強調，目前已同步啟動船舶法修法作業，未來將強制要求所有遊艇及小船必須裝設AIS並列入法定檢查項目，最快將於本年底發布，生效施行後如未裝設AIS，除無法通過船舶年度檢查外，航行時如未裝設此必要設備及發送正確船舶資訊，亦將面臨相關裁處。此措施旨在確保海上航行安全，並有效防範潛在的海上事故。

航港局再次提醒，本補助案之合約廠商「全科綜電股份有限公司」除逐步依補助清冊致電船舶所有人外，該公司為便民及安排人力之需，亦建立安裝預約掛號系統供民眾線上申請(連結：https://www.installais.com/registration/show-form-to-add)，呼籲符合補助條件的船舶所有人把握時間踴躍申請裝設，同時於航行中應確實開啟AIS，且非經航港局許可，不得擅自修改核配之MMSI或挪為他用，共同維護海上交通安全與航行環境。