ASIC設計專案助攻！　擷發科8月營收年、月繳三位數成長

▲▼擷發科董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

ASIC設計服務商擷發科 (7796) 今日公告8月營收達新台幣252萬元，較上個月成長127.60％，較去年同期成長292.36％；2025年1至8月累計營收達新台幣4,343萬元，年增42.21％。

擷發科表示，在全球經濟動盪與產業競爭加劇的環境下，擷發科憑藉「 CATS客製化 ASIC 設計服務」（Custom ASIC Technology and Solutions）」與「CAPS跨平台 AI 軟體設計服務」（Cross-Platform AI Powered Solutions）」兩大核心業務，以及AI與協作機器人應用整合的穩健推進，展現強勁成長動能與市場競爭力。

擷發科表示，8月營收亮眼表現主要得益於多項專案同步推進。新承接的IC設計服務專案已於8月進入前期服務階段，並按進度認列收入。該專案聚焦新世代系統單晶片(SoC)的前端設計與IP驗證，涵蓋低功耗與 AI 應用加速模組等前沿技術，充分展現擷發在高效能ASIC設計領域的技術領先地位與市場信任度。此專案不僅為當月營收注入顯著貢獻，更為後續中後段設計奠定基礎。

擷發科針對急需影像辨別AI服務的機器人、半導體、工業自動化與智慧交通等產業客戶需求，開發的AI軟體服務平台專案已依照開發時程與比例持續認列，成功將研發成果轉化為實際收益。擷發科在全球市場的ASIC和AI設計服務新專案持續確認與開發，將為營運注入新一波成長活水。

隨著全球 AI 技術快速從雲端推進到終端應用，AI 機器人將成為智慧製造、醫療照護、物流營運以及智慧城市的核心推手。擷發科在 「ASIC設計服務（ CATS）」與「AI軟體服務平台（CAPS）」的既有優勢，積極鎖定 AI × 機器人應用市場，特別是針對人機協作（Collaborative Robots）、自律移動平台（AMR/AGV）及 AI 驅動的多語言客服與服務型機器人。公司已與多家台灣與國際合作夥伴展開深度研發合作，加速技術落地，強化在「AI × ASIC × 機器人」的完整解決方案布局。預期協作 AI 機器人相關業務將成為公司營收成長的重要新動能。

展望2025年，擷發科維持審慎樂觀看法。面對AI運算需求持續升溫與全球晶片政策調整，公司將加大研發投入，聚焦高效能、低功耗晶片設計與AI平台優化，並深化與國際品牌及供應鏈夥伴的合作，鞏固亞歐美市場技術領先地位。隨著雙核心業務的持續滲透與策略專案的穩健推進，擷發科預期將持續擴大市場占有率，驅動營運長期穩健成長，以透過「快速、精準、靈活」的策略核心，擷發科將持續優化設計流程與AI平台應用，計畫將核心技術延伸至更多垂直應用場域，持續為股東創造價值。

