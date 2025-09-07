ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

投資人信心不減、降息刺激　美股延續漲勢

記者巫彩蓮／台北報導

標普500指數今年8月底創下歷史新高，一反前幾周市場普遍悲觀的情緒，許多投資人原本已準備好迎接9月的季節性疲軟、關稅啟動、評價偏高，以及聯準會獨立性受到的政治干擾等利空因素，市場卻逆勢上揚，景順投信表示，推動股市動能與韌性的原因在於，美國經濟成長依然強勁，且市場對聯準會將在下次會議上宣布降息的預期攀升，這些利多讓市場能忽略噪音，延續漲勢，接下來的9月、10月，季節性波動、政策風險和評價過高，市場的擔憂情況仍然存在，但目前這波漲勢還沒有看到趨緩的跡象，整體經濟情況和市場情緒仍維持樂觀。

美國白宮對聯準會的政治壓力不斷升級，總統川普宣布開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），這是美國歷史上首次有總統試圖罷免聯準會理事。如果川普政府成功罷免庫克，便能提名替補人選，在由七人組成的理事會中取得多數席位。雖然這不一定會奪走聯準會的獨立性，但如果庫克被罷免，將成為一個危險的先例，為美國政府進一步干預貨幣政策決策打開大門。

短期而言，貨幣政策可能出現傾向降息的調整。然而，任何進一步削弱外界對聯準會信任、損害聯準會公信力的舉動，都可能對市場和經濟產生更嚴重的影響。 獨立運作的中央銀行，對於維持長期利率穩定和穩定通膨預期，有決定性影響。如果聯準會被視為受到政府操控，可能導致美元大幅走弱、美國舉債成本升高，並加劇通膨壓力。

不過，所幸市場普遍認為這項風險發生的可能性不高，上周，美元和美國三十年期公債殖利率基本持平，長期通膨預期也僅小幅上升。標普500指數上周收盤時接近歷史新高，企業信貸利差也接近歷史低點，都表明了僅憑新聞週期來做投資決策的風險。儘管景順投信不看淡美股後市，但對於美國市場投資部位較大而感到擔憂的投資人，不妨將目光轉向海外市場具吸引力的投資機會。

美國核心通膨年增率升至2.9%，符合市場預期，但仍高於聯準會的理想區間。儘管數據上升，符合市場預期，但也強化了9月降息的預期。由於關稅政策的實施，物價壓力可望進一步上升，聯準會也會認為關稅政策所帶來的衝擊，主要為短期影響。

然而，美國消費者信心持續惡化，這在物價上漲的情況下並不令人意外。債券市場方面，通膨預期略有上升，儘管目前水準顯示價格相對穩定，仍需密切關注。如果通膨預期持續走高，可能會促使聯準會調整政策，並對景氣週期發出警訊。
 

關鍵字： 美股聯準會川普通膨市場

