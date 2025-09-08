聯盟重組牽動港口裝卸量　丹絨阿帕斯有馬士基撐腰年增15.4%

▲聯盟重組後國際主要港口貨櫃裝卸量增減出現不少變化。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

今年為海運聯盟重組，彎靠港口變動大，讓全球主要港口裝卸量出現較大變化，馬來西亞的丹戎阿帕斯港，因為馬士基航運有投資，上半年裝卸量年增15.4%，增幅名列第一，貨櫃港排名名列全球第14，歐洲的漢堡港因為業界龍頭地中海航運(MSC)是大股東，年增9.3%，在歐洲港口當中名列增幅名列第一，貨櫃港排名列全球24。

今年年初，全球貨櫃船公司進行了10多年來最大規模的聯盟重組，其中雙子星聯盟採取樞紐港策略，幹線母船僅彎靠國際主要大港，其他港口改以支線船或集貨船彎靠，未被選為樞紐港的港口，裝卸量成長幅度因而降低或是衰退。

在亞洲港口部分，香港因為未被雙子星列為樞紐港，裝卸量衰退3.4%，緊鄰的深圳則是年增10.8%，泰國的蘭察邦年增10.5%、廣西的北部灣年增10.2%，寧波年增9.9%。

歐洲部分，丹麥貨櫃諮詢公司Sea-Intelligence對2025年亞歐航運聯盟重組的分析顯示，漢堡和瓦倫西亞等航運樞紐的市場力量將得到鞏固，而安特衛普和丹吉爾等老牌門戶受到損害。

漢堡在掛靠頻率、平均船舶大小等方面顯著提升，使其成為今年聯盟網路重組主要受益者。 而地中海航運擁有德國港口49%的股份。Alphaliner的數據顯示，今年上半年漢堡的貨櫃裝卸量增長了9.3%，達到420萬箱(20呎櫃)，1萬箱以上的船舶運量增長了50%，2.4萬箱以上的船舶運量增長了30%。

高雄港雖然衰退2.2%，是受台灣進出口貿易衰退4.7%影響，並非受聯盟重組影響，因為今年2月之前，馬士基與MSC聯營時，並未將高雄列為樞紐港。