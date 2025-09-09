國際運價走弱！貨櫃三雄8月營收皆下滑　長榮因運量增加僅減1.93%

▲陽明海運。（圖／陽明提供）
記者高兆麟／台北報導
受到國際運價走弱影響，貨櫃三雄8月營收同步呈現下滑趨勢，跟去年同期相比，減幅約4成，不過跟7月相比，長榮因運量增加，因此月減幅度最小、不到2%。
長榮海運（2603）8月單月合併營收為329.57億元，月減1.93％、年減38.69％；累計前8月合併營收為2630.17億元，年減13.23％。8月份整體運量較上月有所增加，但國際運價走勢偏弱，故單月營收較上月略呈下滑。
陽明海運（2609）8月單月合併營收為138.38億元，月減10.63、年減46.28%；累計前8月合併營收為1134.96億元，年減23.11%。主要是整體市場需求放緩，導致營收下修。
陽明表示，由於新造船運力持續交付及貨運需求疲軟，將導致運價持續承壓，然中國十一節前出貨潮，可望提振航運市場短期內需求回升。
萬海航運（2615）8月單月合併營收為115.95億元，月減6.61%、年減40.25%；累計前8月合併營收為959.53億元，年減8.87%。8月份營業貨量較上月呈現成長，惟受市場波動影響，遠洋航線運價偏弱，使得整體營收較上月減少。
萬海指出，近期SCFI運價指數呈現反彈並逐步趨穩的跡象，反映終端市場庫存逐漸消化，補貨需求亦正逐步回溫；除了持續深耕近洋航線外，將於9月中旬開闢遠東至東地中海直航航線，藉此強化東西線市場布局。
